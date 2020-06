Mendoza extendió 10 días su oferta de canje de deuda

Mendoza extendió 10 días más el plazo para que los acreedores de su deuda, que ahora tendrán tiempo para aceptar el canje del bono Mendoza 2024 hasta el 6 de julio.

"El principal desafío es que los acreedores entiendan que el problema de Mendoza no es la pandemia sino un contexto nacional complejo en el que no se avizora crecimiento económico por tiempo indeterminado", señaló la gobernación en un comunicado.

El gobierno del radical Rodolfo Suárez busca refinanciar deuda externa por más de u$s 590 millones, al anticipar en mayo que iniciaría un proceso de reestructuración luego de no pagar un vencimiento de intereses por cerca de u$s 25 millones, cuyo plazo de gracia ya expiró.

La provincia cuyana intentará renegociar las condiciones de los bonos Mendoza 2024 (PMY24), de stock de u$s 590 millones respectivamente, emitidos en 2016, al avisar que no va a poder cumplirlas por los "inconvenientes estructurales" a nivel nacional, pese a "la voluntad de pago de la provincia".

"Mendoza ha mostrado voluntad de seguir negociando con los acreedores para encontrar la forma de honrar sus compromisos. Hoy Argentina no tiene acceso a financiamiento internacional, por lo que no existirá posibilidad de tomar nuevos créditos para afrontar vencimientos", indicó.

La deuda de Mendoza está en un 60% en dólares y el 40% restante en pesos. Unos 25 puntos porcentuales sobre esos 40 son en pesos corrientes y otros 15 en pesos ajustados por distintos índices, como Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). El stock ronda el 12% del Producto Bruto Geográfico (PBG).

"La provincia tenía un déficit muy grande en 2015. A partir de ahí se hizo un proceso de consolidación, que terminó con un superávit en 2018. La situación se complicó en 2019 por la indexación del gasto, sobre todo en lo salarial", dijo Nieri.