Melconian, sobre el súper cepo al dólar: "A esto le siguen más cosas”

El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian se mostró preocupado por las decisiones tomadas esta semana en el mercado cambiario y aseguró que las medidas adoptadas por el Banco Central para refrozar el cepo no serán de utilidad debido a la tendencia histórica de los argentinos de elegir ahorrar en dólares.

“Estábamos en una situación que venía atada con alambre y a la que se le cayó la pandemia (del coronavirus) encima. Está claro que todo el mundo está perdido en esa semántica, pero en este país, como en el cuento de los tres chanchitos, siempre la casa se hizo de paja, frente a estos problemas siempre vuela todo por el aire”, comenzó analizando el economista.

Y en esta línea, recordó: "Siempre el talón de Aquiles de este economía ha sido el mercado de cambios. A Mauricio Macri le ocurrió también. Estuvo cuatro años sin ir al cepo, cosa a la cual tuvo que ir después de las PASO porque las expectativas se 'empiojaron' demasiado".

Bimonetarismo

De acuerdo con el ex funcionario, el argentino no quiere a su moneda. "Estos días vi discusiones de jóvenes, laburantes, que se quejan de no poder comprar más dólares. No quieren apostar a una moneda que se licua siempre, con este Gobierno y con los 50 anteriores. Mientras no haya credibilidad, un plan económico y políticos que no chicaneen, el canal siempre va a explotar por ese lado", agregó, al tiempo que sostuvo que la gente va a continuar “comprando dolares".

"La sociedad argentina es bimonetaria, por no decir unimonetaria en el ahorro, porque ahorra en una moneda y transacciona con otra moneda que se desprecia", afirmó Melconian el último jueves en declaraciones a TN.

En ese sentido, precisó que como consecuencia de la pandemia y el faltante de financiamiento dada la crisis, hubo que multiplicar esa moneda que el argentino no quiere hasta $ 2 billones.

Preocupación por la economía

Según el ex funcionario, hay varias cuestiones que le preocupan a corto y a mediano plazo. "Las medidas que tomaron hace dos días no son la solución. No es que tapaste el sol con las manos y se terminó, a esto le siguen más cosas”.

También confesó que le generan intranquilidad ciertas cuestiones de fondo, como por ejemplo el conjunto de instituciones, que no se reponga lo que se va a amortizando, la falta de respeto a la propiedad privada y la confiscación que el ahorro no forme parte de la economía.

Al hablar del futuro de la economía del país, Melconian se mostró pesimista al considerar que, más allá del impacto de la pandemia a nivel mundial, la Argentina encontrará nuevos obstáculos antes de lograr un crecimiento.

Críticas al Gobierno

Si bien el ex titular del Banco Nación aclaró que respeta “la investidura” del mandatario nacional, se preguntó “quién le recomienda (a Alberto Fernández) que diga esas cosas” o si es que el jefe de Estado “se corta solo”.

“Yo, cuando escucho al Presidente decir las cosas que dice, me pongo mal porque me doy cuenta de lo equivocado que está”, lamentó Melconian, a la vez que sentenció: “Si (Alberto) ya sabe lo que está diciendo y se hace cargo, si hay una lógica política, conceptual e ideológica y creen en eso, entonces estamos más jodidos todavía”.

Por último, sostuvo que “lo único que puede generar una política fiscal distributiva para los compatriotas es el crecimiento” y añadió que “la credibilidad es un activo imposible de perder”.

“Abran los ojos. No estamos en no crecimiento por la pandemia, solo agravó la situación y fue una piña en todo el mundo, pero yo no acepto que un político me diga que estábamos bárbaros hasta que llegó el coronavirus. ¡Mentís!”, exclamó indignado.