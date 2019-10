Melconian, sobre el dólar: “El tiempo de cambio libre y flotante no va más”

El ex presidente del Banco de la Nación Argentina, Carlos Melconian, aseguró anoche que "el tiempo de cambio libre y flotante no va más". El economista lo dijo en el programa "A Dos Voces", que se emite por el canal de noticias TN, al analizar la situación económica del país.

Al hablar sobre el tipo de cambio, Melconian contestaba a declaración del titular del Central, Guido Sandleris, quien dijo que el país tiene reservas hasta el 10 de diciembre.

"No es una buena definición pero estamos con control de cambios. El tipo de cambio libre y flotante se usa en el mundo moderno y estable, pero en Argentina no estamos para eso mucho menos con el déficit fiscal, el aumento de las tarifas y la dolarización de la economía", subrayó.

Sobre el gobierno que viene, el economista dijo que "tiene que definir si sigue con control de cambios o se va a un mercado cambiario que levante el control, pero en el fondo es un doble o triple mercado segmentado".

"El flotante no va más. Para abrir esas cosas no tenés que tener en el frente ajuste de precios relativos ni tamaña dolarización de la economía; pero sí reservas. Si no tenés esas condiciones, no hay que encapricharse con tener la Ferrari que no se puede", remarcó al respecto.

"No hay que encapricharse con tener la Ferrari que no se puede", dijo el economista Carlos Melconian.

Taxativo, Melconian consideró que la economía no puede resolver la situación en la que está el país, a su entender "esto lo resuelve la política". "No hay forma de que se resuelva con un programa económico. Se necesita consenso y acuerdos para generar un cambio", indicó. Y agregó: "Macri no logró acuerdos políticos necesarios para controlar la economía".

Sobre Alberto Fernández, respondió: "No me pidió ningún plan económico. La realidad es que lo conozco desde el 2005 y hablamos, pero lo hacemos desde antes de que fuera candidato a presidente. Que después se digan otras cosas o la gente piense otra cosa no me hago cargo".