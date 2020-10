Economía y política Jueves 01 de Octubre de 2020

Melconian, sobre el 40,9% de pobreza: “Necesitamos una vacuna que nos cure de los últimos 70 años”

El ex titular del BCRA aseguró que lo que está ocurriendo en el país "es una destrucción de la inversión" y consideró que el estancamiento argentino va camino a 9 o 10 años. "Si no se crea riqueza no se crece", aseveró.