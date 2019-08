Melconian: si no llega la plata del FMI, el BCRA no podrá afrontar los vencimientos de deuda

El economista Carlos Melconian aseguró que en la transición hasta el cambio de gobierno el próximo 10 de diciembre “hay una demanda potencial de u$s 14.000 millones al Banco Central”, proveniente de la eventual caída de depósitos en esa moneda.

“La sustentabilidad de la deuda está claramente en riesgo”, afirmó también, en el marco de la Semana del Management de IDEA, que “será ineludible” a partir de diciembre hacer “algo”, y más adelante precisó: “una reestructuración o el reperfilamiento del que se habla ahora. Tenemos que ver cómo se hace”.

Al mismo tiempo, Melconian calculó que de los u$s 37 millones de reservas netas de “todo lo chino” que tendría el BCRA, entre u$s 14.000 millones y u$s 15.000 millones podrían ser destinados a satisfacer la eventual demanda de divisas del mercado.

Respecto de lo que puede pasar en esa transición con los depósitos, Melconian dijo que “no es el 2001, no hay problema para los plazos fijos en pesos; el problema para el BCRA puede estará en los dólares”.

Sobre la deuda, comentó que salvo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe el desembolso de u$s 7235 millones pendiente, el BCRA no tiene fondos para afrontar vencimientos de alrededor de u$s 5000 millones“.

Además, el Fondo debería aprobar también que ese monto pueda ser utilizado como “comodín”.

“A esto hay que sumar $ 7000 millones aproximadamente de Letes, Lecas y otras letras que vencen antes de diciembre y que necesitan un rollover para que el BCRA no enfrente un pasivo de u$s 12.000 millones”, precisó el economista hoy crítico del Gobierno.

Ante este escenario, Melconian dijo que será ineludible a partir de diciembre una “reestructuración o un reprofile; después tenemos que ver cómo se hace”.

En lo político, comentó que en las elecciones PASO “primó que cuando la economía está mal, el partido responsable no gana”, y que esto “pareciera difícil de revertir, y se mostró sorprendido porque el presidente Macri haya optado por seguir con el plan del FMI.

“La conferencia de Lacunza y Sandleris de la semana pasada, por orden de Macri, lo que hizo es reafirmar que se sigue con plan Picapiedra del Fondo”, enfatizó Melconian, y agregó que “esto es contradictorio con la meta de ganar las elecciones”.

Con relación a la inflación, dijo que el año cerrará con 54% y dejará un arrastre para el año que viene de 15%; esto no fue una caída en una hiperinflación, pero Macri “recibió una estanflación y deja al país en estanflación”, apuntó.

En la transición entre los comicios del 27 de octubre y el 10 de dicembre, dijo que de ganar, Alberto Fernández, “tendrá que armar el gobierno”, y habrá que ver “que les va a dar a los otros”, con relación a los kirchneristas que no apuestan a la "moderación".

“A la moderación sólo la puede consolidar que obtenga resultados”, advirtió Melconian.

De todos modos, aclaró que la “moderación” kirchnerista también incluye una regulación del tipo de cambio, aunque sin cepo; suba de impuestos; más emisión monetaria, y reestructuración de la deuda.

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario, señaló que la clave es si va a ser con plata o sin plata, dado que el FMI ya prestó a la Argentina 13 veces la cuota, sólo superado por las 15 veces de Grecia, y esto no baja hasta 2022.

Para superar esa importante cifra, aclaró Melconian, habría que ir a un plan de facilidades extendidas con el Fondo, pero la institución tiene “un manual muy parecido” al que aplica actualmente, y además va a pedir las reformas laboral y previsional.

Melconian adelantó, “no espero que el 10 de diciembre la Argentina tenga mercados” voluntarios de deudas, y si no va a pedir plata al FMI, ¿dónde va a ir?, remarcó.

De todos modos, opinó que en el Fondo podría haber dos alternativas más:

-Negociar una reforma fiscal con baja de impuestos de shock.

-Un cambio monetario y del tipo de cambio.

“No he traído el escenario de patear el tablero y vivir con lo nuestro”, advirtió, por último.

Luego, tomo la palabra el economista Ricardo Arriazu, quien dio un pantallazo de 100 años de historia económica de la Argentina, y afirmó que “todas las crisis recurrentes fueron iguales: gastamos de más, pedimos prestados, los acreedores se asustaron y dejaron de prestarnos”.

Arriazu fue enfático en su crítica al congelamiento del precio de los combustibles por parte del Gobierno y aseguró que “paralizó Vaca Muerta”, tras afirmar que las demandas de la "sociedad rentística" hacen mal al país.

Melconian respondió que “las demandas sociales vienen en tercer lugar de importancia porque siempre van a estar”, lo que falta en primer lugar es liderazgo político y en segundo, capacidad profesional” de los funcionarios de Hacienda.

Melconian criticó que la administración actual “despreció” el tender un canal de diálogo con la Justicia, a través de la Corte Suprema, y un paraguas político, consensuando con el Congreso, los gobernadores y los sindicatos.

Arriazu coincidió y también criticó que Macri puso a “dirigentes de empresas a dirigir la política y son cosas muy distintas, la política exige negociar y consensuar, mientras que en la empresa se toman decisiones y listo”.