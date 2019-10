Melconian advirtió: "Guarda con esperar un plan de estabilidad definitivo el 10 de diciembre"

El economista Carlos Melconian explicó que el panorama económico post elecciones no se puede comparar con otros períodos y mencionó los planteamientos de banqueros, inversores y fondos privados. “Guarda con esperar un plan de estabilidad definitivo el 10 de diciembre”, advirtió.

El economista, quien habló de las impresiones que recogió de inversores, banqueros y representantes de fondos privados en su reciente viaje a Washington, resaltó que “el interrogante general fue por qué Argentina no copia el modelo de los países emergentes como Portugal, Ucrania y Uruguay, que tuvieron un superávit y aumentaron su PBI”.

Además, en diálogo anoche con el programa Corea del Centro, Melconian destacó que “el escenario económico en el que asumirá el nuevo gobierno no es favorable y no se puede comparar con los anteriores porque Néstor Kirchner, por ejemplo, tomó el poder luego de un vómito”, para referirse a que hubo una devaluación antes de que asumiera como presidente.

Melconian, que recordó que “veía lo que venía” en la economía antes de que Mauricio Macri asumiera el gobierno en 2015. "Había que tirar buenas ondas y dije 'vamos a decir la verdad, pero imperó otra decisión”.

“En diciembre de ese año me excluyeron y sentí alivio de no tener que ir a mentirle a la gente. A mí me gusta dar la batalla y la calle con la gente es lo más lindo en la campaña, pero está esa cosa de tener que decir un conjunto de cosas que no sentís", admitió el ex titular del Banco Nación.

Al finalizar, Melconian mencionó lo que hay que esperar de la nueva gestión y advirtió: "Guarda con esperar un plan de estabilidad definitivo el 10 de diciembre del 2019".

Aseguró que de ganar las elecciones el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, “no va a venir con Superman ni Batman” a solucionar la inestabilidad financiera reinante.

“No es para asustar, sino para calmar ansiedades porque los planes de estabilidad tienen que tener las condiciones sociales más o menos armadas”, dijo, recordando las sucesivas económicas que se vivieron en el país desde el gobierno de Raúl Alfonsín. El gobierno que viene “recibe un entorno más parecido al que recibió Menem” en 1989 tras la hiperinflación, concluyó Melconian.