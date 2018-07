Melconian: "Toda la plata del Fondo no alcanza"

El economista y ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian vaticinó un panorama sombrío para la economía argentina "hasta finales de 2019", al sostener que los u$s 50.000 millones de crédito del Fondo Monetario Internacional "no alcanzan", por lo que el país deberá volver a tomar deuda en los mercados antes de lo previsto. "Toda la plata del FMI no alcanza. El país necesita esto, cumplir las metas y volver a salir al mercado a buscar financiamiento", dijo el economista durante una disertación en la ciudad de Resistencia. Melconian opinó que la salida de la crisis financiera que atraviesa la Argentina, agravada por el contexto internacional volátil, comenzará a ver su fin recién a "finales de 2019", por lo que pronosticó que todavía resta más de un año de turbulencias. El economista apuntó a que el Gobierno deberá avanzar en un "acuerdo político con la oposición para lograr un equilibrio", en un escenario en el que "la actividad económica caerá y el salario real retrocederá ante la inflación". Ese acuerdo político, dijo el ex funcionario de la alianza Cambiemos, debe permitirle al Gobierno cerrar un Presupuesto Nacional 2019 que cumpla las metas comprometidas ante el Fondo Monetario.