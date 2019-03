Melconian: "La estrategia de confrontar con Cristina afecta enormemente a la economía"

El economista Carlos Melconian consideró que la estrategia oficial de confrontar con Cristina Kirchner "afecta enormemente a la economía" y reclamó el gobierno que venga "un programa de fondo de verdad" para terminar con el estancamiento del país. Además, pronosticó una inflación en torno el 4% para marzo.

"Hoy es al revés de lo que pasó en 2015 cuando la expectativa de un triunfo de Mauricio Macri le puso un bálsamo a la economía. Ahora la estrategia política del Gobierno de confrontar con Cristina sobre la base de las 'ventajas' que daría una elección, no se si en primera o segunda vuelta, afecta enormemente a la economía" señaló en diálogo con radio Mitre.

En esa línea, analizó: "Me preocupa el 10 de diciembre de 2019 porque queda mucha tarea por delante. Tenemos que prepararnos para ver si queremos tener un programa de fondo de verdad, que cambie las cosas en Argentina porque hay algunas cuestiones que no van más, no en Australia o en Alemania, ni siquiera en Latinoamérica".

Y añadió: "Esta economía está estancada hace 8 años. Si el próximo gobierno crece al 3,5%, o sea muy muy bien, volveríamos al 2011 dentro de cuatro años, para 2023. Entonces, no se puede seguir tirando de la piola".

Sus principales definiciones

Las razones de la inflación persistente

"En primer lugar, la economía argentina está muy dolarizada entonces tiene que ser muy escandalosa la devaluación, tipo 2001, para que se pueda lograr competitividad sin traslado inmediato a precios. Todavía se sigue trasladando a precios la devaluación del 100% del año pasado".

"Esta política monetaria muy aguda que se está aplicando, que tiene que parar la espiral inflacionaria, no es de efecto inmediato. Puede tardar meses en encontrar una ruta hacia ese objetivo".

La inflación de marzo

"Por lo que ha ocurrido en el primer trimestre, la inflación no va a ser la proyectada en 20 y pico en el Presupuesto 2019".

"La de marzo creemos que va a estar por debajo del 4%, ahí coqueteando con ese número. Va a tener la tónica del primer trimestre. Es un primer trimestre de dos dígitos".

La inestabilidad del dólar

"El dólar en un país que tuvo cimbronazos en los últimos 50 años y que está en un año electoral, siempre ha sido una moneda de protección".

"Vamos a convivir con un dólar inestable todo el año. El éxito de esta coyuntura, de este plan que yo llamo cariñosamente 'Plan Picapiedra' es quebrar la posibilidad de una espiralización, evitar una crisis financiera. No vino a buscar la reactivación, no es su objetivo".

El próximo gobierno

"El próximo gobierno, sea quién sea el presidente, espero que tenga un programa con buen contenido y que haya acuerdos políticos para gobernar con ese programa. Es clave recuperar la confianza".

"No hay ninguna chance de cambiar todo ahora. Es un año electoral y el programa apunta a evitar la espiralización de la crisis".

La "calentura" de Macri

"Debe estar caliente de verdad porque cuando arrancó la presidencia, en la cabeza tenía otros resultados. Si tenés sangre en las venas, te calentás. Pero si sos el 1, tenés que estar reflexivo, la gente tiene que percibir que estás al mando de la situación".

"No se si sea con Lavagna. Todos los candidatos hablan de crecimiento económico. También los dos CEO's de Macri tenían un excel que decía que si crecías al 3%, se corregía todo. Un día yo vi esa planilla y le dije: '¿Y si no crecés al 3%?, cagaste'".

El problema de las Leliq

"Las Leliq son un problema que hay que resolver dentro de un programa integral. Lo que pasa es que son cuestiones acumulativas. Ahora tenés que agarrar el toro por las astas".