Melconian: "Estamos en un período de rectificación y la inflación va a parar gradualmente"

El presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, aseguró hoy que “imaginaba una inflación alta” en los primeros meses del 2016 “tras años de tarifas públicas contenidas artificialmente”, remarcó que el país atraviesa “un período de rectificación” y estimó que en el segundo semestre “el cambio de precios va a ser muy inferior”.

Sin embargo, resaltó que “no hay ninguna cuestión social que haya dejado de lado el Presidente (Mauricio Macri), ninguna. Estamos en un período de rectificación. Cuatro meses, cinco meses ¿son suficientes? Para los que pensábamos que venía una herencia como la que estamos percibiendo, no”, añadió.

En declaraciones a Radio Con Vos, el economista sostuvo que “las demandas son genuinas y si estuviéramos hablando al año (de asumir), ya la cuestión empieza a ser más responsabilidad tuya”, pero ahora, “la inflación es la heredada” del kirchnerismo y la “rectificación sobre lo recibido”.

“Me imaginaba inflación alta, porque en la Argentina del disparate, estaban artificialmente contenidas durante años las tarifas públicas, con un dólar paralelo de 15 pesos y uno oficial de nueve”, remarcó el titular del Nación, un día después de la presentación del programa monetario por parte del Banco Central.

Tras mencionar que “el estancamiento viene del 2011, no de ahora”, aseguró que la inflación “va a ir parando gradualmente”.

“La precisión de agosto, el dato, no lo tengo porque no estoy en el tema, pero el enfoque del Presidente está en el buen sendero. Las cosas van a mejorar en el segundo semestre, va a ser muy inferior el cambio de precios relativos que vivimos estos meses, que es, no tengo ninguna duda, modificación respecto a la herencia recibida”.

Fuente: Agencias