Melconian: "El Gobierno tenía el diagnóstico correcto, pero equivocó el instrumental"

El economista Carlos Melconian sostuvo que el Gobierno tenía un "buen diagnóstico" de la situación económica que heredó, pero "hizo caso omiso", por distintas razones, de ese diagnóstico y por eso terminó acudiendo al Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, dijo que al Presidente "lo ve tranquilo".

"El Gobierno tuvo un buen diagnóstico sobre el desastre que heredó, pero se equivocó con el instrumental que puso en marcha, que hizo caso omiso del diagnóstico. Por eso, tras dos años, terminó yendo al FMI", analizó el expresidente del Banco Nación en diálogo con el canal TN.

La City prevé más presión sobre el dólar: la licitación de Letes dejó gusto a poco https://t.co/LPc1F8c1PI pic.twitter.com/UX3fMr1n0g — Cronistacom (@Cronistacom) August 15, 2018

Tras un miércoles en el que el dólar llegó a $ 30,68, el Indec informó que la inflación de julio fue del 3,1% y se oficializó un nuevo aumento de trenes y colectivos, Melconian volvió a insistir en un concepto que ya esbozó en otras oportunidades: "Con la plata del FMI no alcanza".

Y añadió: "Por qué digo que con la plata del FMI no alcanza. Porque es complementario a ese acuerdo reestablecer el mercado de bonos y que caiga el riesgo país. Y una tercera cuestión que es el ajuste fiscal, que probablemente no se puso por una cuestión política pero que al final la realidad te lo termina imponiendo".

El Banco Central vendió u$s 780 millones de reservas pero no logró frenar al dólar https://t.co/XUmIVb5guv — Cronistacom (@Cronistacom) August 15, 2018

En el final Melconian sostuvo: "Tenemos que estar tranquilos, el Presidente debe decir que estemos tranquilos, al Presidente lo veo tranquilo y la clave es estar ocupados en los problemas".

"Perdieron dos años porque equivocaron el instrumental, pero aunque hubieran hecho bien las cosas no habrían arreglado los problemas porque no lo puede haber una sola persona y porque no alcanza cuatro años solamente", concluyó.