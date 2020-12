Melconian: "Berretalandia", el "proxy president" y el "doble comando" entre Alberto y Cristina

El economista Carlos Melconian consideró que a lo largo del 2020, se "confirmó que hay un doble comando” entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, al tiempo que resaltó que nunca ocurrió algo así "dentro del peronismo".

“La pandemia fue un palazo en todo el mundo”, aseguró el ex presidente del Banco Nación, quien a su vez añadió que -con el correr de los meses- la Argentina “blanqueó una tragedia, que es el problema de gestión que tiene el Gobierno”. Un “conflicto” que, según sus impresiones, “tiene más de un año”.

En diálogo con radio Mitre, Melconian apuntó contra la gestión del gobierno del presidente Alberto Fernández y, en esa línea, disparó: “Esta gente pensó que se puede emitir sin consecuencias y los resultados macroeconómicos fueron malos, con falta de empleo, desocupación e inflación”.

“La bandera la había tomado el ministro de Economía (Martín Guzmán), la visión oficial era viene la vacuna y se consolida el rebote”, recordó el economista acerca de las expectativas de los funcionarios semanas atrás. Sin embargo, alertó que “Una vez más se va a imponer la realidad”.

En ese sentido, mencionó las diferentes cuestiones que habrá que tener en cuenta durante la temporada de estío: “Vamos a tener que chequear inflación, dólar, nivel de actividad, ajuste macro que va a ocurrir quieras o no”.

De acuerdo con sus declaraciones, el Gobierno deberá decidir si va a convivir con el "proxy president" o con "berretalandia". Más allá de que en un gobierno manda la política, la economía no pide permiso. "Berretalandia con proxy president es un cóctel muy complicado, y el Gobierno tiene que convivir con berretalandia", subrayó.

El ex titular del Banco Nación indicó que para la economía, "el mejor escenario es berretalandia" por el derrumbe de la tasa de inflación y el empleo. "Siempre tenés que pensar que antes de que te explote todo por el aire, firmo berretalandia, porque berretalandia no es que te explote todo por el aire, no. Es berretalandia", remarcó.

Y, sobre ese punto, sintetizó: "Hay un continuará de la sostenibilidad de berratalandia y del desenlace del proxy president".

"Es la primera vez que el vicepresidente en la Argentina hace algo más que tocar la campanita”, lanzó el economista y concluyó: “Aún con Pfizer, si no enterrás fierro, la economía no sale”.