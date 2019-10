Mejoran las exportaciones pero hay dudas sobre el futuro

En los últimos doce meses y pese a la fuerte devaluación que llevó el tipo de cambio de cerca de $ 40 a algo más de $ 60, el intercambio comercial -exportaciones más importaciones- se mantiene en el nivel de 2018, con un alza marginal de 0,1%. Pero, mientras las exportaciones saltaron en septiembre 14,1%, las importaciones retrocedieron otro tanto, 14,9 por ciento.

Así, el relevamiento mensual de intercambio comercial que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), arroja un saldo de la balanza comercial de u$s 1744 millones, acumulando en los primeros nueve meses del año un superávit de u$s 9497 millones. Es un fuerte contraste con el resultado obtenido en el mismo período de 2018, cuando hubo un déficit comercial de u$s 6432 millones.

Hay dos datos, sin embargo, sobre los que conviene poner la lupa. Por un lado, las exportaciones crecen pero apenas compensan el desplome de las importaciones. Esto explica el superávit comercial, en gran medida por el empuje de los productos primarios, que aumentaron en septiembre nada menos que 70,2%. En contraste, manufacturas agropecuarias subieron 4,8% y las deorigen industrial, 5,9 por ciento.

14,1% anual fue el salto que tuvieron las exportaciones en septiembre, totalizando u$s 5746 millones

Por otro lado, las importaciones registraron la menor caída interanual (14,9%) desde que comenzaron a retroceder en septiembre de 2018, indicando tal vez un relativo atraso del tipo de cambio.

"Los números de comercio exterior siguen dando muy flojitos", señaló Marcelo Elizondo, titular de la consultora DNI. Y explicó: "Hay factores exógenos, por ejemplo, en el agro pasó el mejor momento de la producción sin los mejores precios", pero también está influyendo mucho el entorno local, como "la incertidumbre acerca del régimen cambiario futuro, la vuelta de controles y restricciones cambiarias, pasando por la inflación".

Elizondo admitió que hay empresas que sólo exportan a clientes habituales y dicen "negocios nuevos no, prefiero esperar y ver" lo que ocurre. Es un momento que refleja la incertidumbre electoral y económica. "Esto desalienta las exportaciones, porque el exportador dice "me vas a pagar el dólar a $ 60 pero vale $ 65 y puede valer $ 85". Y agrega que juega también el mercado cambiario. "Los bancos están cortando la pre financiación de exportaciones, ante la caída de depósitos en dólares".