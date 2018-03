Mejora de calidad de riesgo argentino suma capacidad de recibir fondos del BID

En el contexto del debate de los economistas sobre el nivel de endeudamiento del país, ayer el representante local del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) adelantó que el organismo financiero otorgará en 2019 al país un monto semejante a que desembolsará este año, esto es, unos u$s 2350 millones.

Las declaraciones corrieron por cuenta de José Luis Lupo, gerente del Departamento de Países del Cono Sur en el BID y representante en Argentina, quien hizo el anuncio en el marco de la reunión anual de la entidad financiera multilateral, que tuvo lugar del 22 al 25 de marzo en Mendoza.

De esta manera, la Argentina podría superar a Brasil como receptor de préstamos en la región el próximo año o el siguiente. Esta situación se marcaría un importante giro de la relación del BID respecto de nuestro país y las decisiones tomadas en el marco del programa de asistencia vigente.

En 2014 el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó préstamos por sólo u$s 660 millones a la Argentina, la tercera economía de la región, un monto que, en alguna medida, reflejaba la situación de cesación de pagos en la que se encontraba la Argentina, entonces bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

El cambio de gobierno a fines de 2015 trajo nuevos aires, y ya en 2016 el monto ascendió a u$s 1100 millones, a raíz de las posibilidades de financiamiento que abrió al país el acuerdo alcanzado con los acreedores externos por la regularización de la deuda soberana.

"Mejora enormemente su calificación de riesgo en los mercados, entonces yo sí soy optimista de que en 2019 vamos a mantener estos niveles", aseguró Lupo en relación a la Argentina, y añadió que el país fue el principal receptor de nuevos préstamos del organismo, tanto el año pasado como en 2018.

Desde el gobierno argentino valoran esta percepción y son optimistas sobre las posibilidades de financiamiento que se presentan. Al respecto, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, había asegurado que u$s 2.300 millones podría ser el "piso" de asistencia del BID para 2019.

"Hay consenso en la región en que el nivel de inversión es muy bajo, particularmente comparado con el resto del mundo. Está la necesidad de prácticamente tener que duplicar el nivel de inversiones en infraestructura", estimó ayer Caputo.

Por su parte, José Luis Lupo destacó que durante el actual período presidencial, que finaliza en 2019, el monto de los préstamos del organismo excedería al menos en un tercio los u$s 6000 millones acordados originalmente, una muestra de la confianza que genera en el BID la actual administración.

En la actualidad los compromisos pendientes del banco con el país ascienden a unos u$s 10.000 millones, destinados a 66 proyectos, la mitad de los cuales aún no ha sido ejecutado. Para este año está previsto recibir asistencia por u$s 2300 millones, que financiarán 13 proyectos, varios de ellos de infraestructura e integración urbana en barrios pobres del la provincia de Buenos Aires.

Para este año el financiamiento incluye u$s 200 millones en préstamos condicionados a que el país apruebe una ley diseñada para mejorar la igualdad de género, que incrementaría los salarios de las mujeres o extendería las licencias por paternidad.