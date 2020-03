Medidas sociales y más restricciones a la circulación en las provincias

El gobierno nacional establece la pauta general: aislamiento social, preventivo y obligatorio desde la semana pasada y controles para garantizar la cuarentena. Sin embargo, los gobiernos provinciales toman sus propias decisiones, que tienden a profundizar las restricciones a la circulación de personas y a brindar ayuda social.

En el caso de San Juan, Sergio Uñac anunció medidas económicas, con especial foco en cuentapropistas y sectores postergados. El gobernador justificó su decisión de lanzar un paquete de iniciativas económicas en que "los efectos de la pandemia de coronavirus son sanitarios, pero no podemos negar los efectos económicos".

De esta forma, realizará una entrega de kits de alimentos y sanitarios 200.000 productos. También explicó que habrá un seguimiento de control de precios en el que intervendrán los intendentes. En esa línea, logró un acuerdo con supermercadistas para una canasta básica por $ 499 y un kit sanitario por $ 299.

En cuanto a las actividades productivas, Uñac contó que "el Banco San Juan otorgará créditos sin interés para compra de alimentos y otros insumos". Además lanzará líneas de crédito para capital de trabajo "por $ 500 millones para el descuento de cheques para el sector empresario con una tasa del 19,9% y otra para capital de pago de sueldos por $ 250 millones más". Para el caso de las pymes habrá una rebaja del 50% de impuestos, aunque solo para las categorías A y B del monotributo.

Juan Schiaretti sumó una nueva medida para Córdoba. Se trata de un extra de $ 2000 para los beneficiarios de la denominada Tarjeta Social. Esto alcanza a 300.000 personas y estará acreditado a partir del lunes de la semana que viene. En principio será por única vez.

Mientras tanto hubo varios lugares que profundizaron los cierres fronterizos y aumentaron las restricciones. Por un lado, Puerto Iguazú decidió cerrar el puente Tancredo Neves, que la une con la brasileña Foz de Iguazú. Fue una decisión del intendente Claudio Filippa junto con el Concejo Deliberante de la ciudad.

"No se permitirá más el ingreso de personas y transporte de ninguna nacionalidad por el paso fronterizo que une a nuestra ciudad con la brasileña de Foz do Iguazú", detalló el comunicado municipal". A nivel provincial, Misiones no registra casos y no cerró sus fronteras, aunque 30 ciudades lo hicieron a nivel local.

En este caso, uno de los grandes temores es la cercanía con Brasil, país que se encuentra en otra etapa con respecto a Argentina. El gobierno de ese país no tomó las medidas restrictivas y de aislamiento que están vigentes en Argentina.

En el noroeste, los gobiernos de Salta y Jujuy acordaron el cierre de la ruta nacional 9 en el punto en que conecta ambas provincias. Solamente podrán transitarlo los habitantes de las zonas aledañas. Así, la única vía de circulación entre ambas provincias será la ruta 34.

Hacia allí apuntó Arabela Carreras. Cerró los pasos interprovinciales de Río Negro con Neuquén y también el que conecta a la ciudad de Viedma con Carmen de Patagones, en Buenos Aires. La medida tiene vigencia hasta el 31 de marzo y están exceptuados los que prestan servicios esenciales.