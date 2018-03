Mayer lamentó que muchos contadores aconsejan no adherir a la Ley Pyme

El secretario de Pyme de la Nación, Mariano Mayer, alertó hoy que muchas pequeñas y medianas empresas no adhieren a la Ley Pyme, ya que son asustados por sus contadores quienes les aseguran que no les conviene porque si lo hacen les van a caer inspecciones.

“Hay muchos contadores que le aconsejan a sus empresas que no se inscriban, que no vale la pena, que te van a inspeccionar, que no es tanto el beneficio. Pero no es así, al no inscribirse están dejando plata arriba de la mesa”, subrayó.