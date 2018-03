Máximo y Massa, ausentes

Las ausencias de Sergio Massa, Máximo Kirchner y Alejandra Gils Carbó (no invitada) fueron las sorpresas del acto de ayer en el Congreso. Pero también hubo especial atención en ver cómo se cruzaban Elisa Carrió con Ricardo Lorenzetti. "Verlo es un horror", le dijo la diputada al titular de la Corte, a quien acusa constantemente por corrupción. Otro dato destacado fue la presencia del ex presidente Eduardo Duhalde, quien se sentó en el mismo espacio que los ministros del Gabinete. El otro ex mandatario presente fue el actual senador Adolfo Rodríguez Saá.