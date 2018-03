Máximo se reunió con un intendentes cristinistas

El diputado nacional Máximo Kirchner acompañado por Andrés Larroque y Julio De Vido se reunió ayer en Berazategui con una veinena de intendentes bonaerenses cristinistas, donde resaltaron que "el Frente para la Victoria y el peronismo no son cosas diferentes". La cumbre de los referentes kirchneristas se produjo luego de la salida de 12 diputados del bloque del Frente para la Victoria (FpV). "El macrismo cree o entiende que algunos compañeros quizá se ponen precio. La gran mayoría del FpV tiene una voluntad decidida de seguir siendo consecuente con la banderas del peronismo de Néstor y de Cristina", sostuvieron en un comunicado.

En el mitín, llevado a cabo en el municipio de Juan Patricio Mussi, con la base política del grupo de jefes comunales de Los Octubres, los referentes resaltaron que "no queremos el fracaso de ningún gobierno, pero no debe ser el pueblo el que pague por la repetición de las mismas políticas que ya destruyeron nuestro país".

El cónclave de ayer fue preparatorio de la visita que realizarán intendentes de la FAM de todo el país el próximo miércoles en Resistencia, pago del chaqueño Jorge Capitanich, uno de los anotados en la carrera por la presidencia del PJ. Frente a la reeditada Liga de Gobernadores, el ex oficialismo arma una Liga de Intendentes. "Queremos demostrar que no somos sólo tres dirigentes de La Cámpora, hay un kirchnerismo territorial", contó un jefe comunal.

Participaron, además del anfitrión Mussi, los intendentes de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; Castelli, Francisco Echarren; Ensenada, Mario Secco; General Paz, Juan Carlos Veramendi; General Pinto, Alexis Guerrera; Laprida, Alfredo Fisher; Leandro N. Alem, Alberto Conocchiari; Marcos Paz, Ricardo Curutchet; Mercedes, Juan Ustarroz; de Moreno, Walter Festa; Navarro, Santiago Maggiotti; Pehuajó, Pablo Zurro; Presidente Perón, Aníbal Regueiro; Punta Indio, Hernán Yzurieta; Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini; Saavedra, Hugo Corvatta; San Antonio de Areco, Francisco Durañona; Tapalqué, Gustavo Cocconi; y Zárate, Osvaldo Cáffaro.