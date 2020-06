Máximo Padoán: "Me gustaría saber cuál es la animosidad del Gobierno en todo esto"

Ya con el caso totalmente judicializado, en Vicentin intentan ahora retomar el plan de reestructuración de la compañía, que arrastra una deuda de u$s 1350 millones.

En medio de este escenario de paz forzada entre la empresa y el Gobierno, Máximo Padoán, director y accionista de Vicentin, sostuvo a El Cronista que tras la restitución de los directivos que habían sido apartados de sus puestos tras la intervención, se presentaron ante la Justicia "para que se investigue todo lo que se deba investigar".

Además, sobre la iniciativa del Gobierno, sostuvo que "no entiendo cuál es la motivación para hacer esto".

- Más allá de el tema de las deudas, se apunta a las causas judiciales contra los directivos.

- Estamos abiertos a que se investigue todo; no tenemos nada que ocultar. Hay una denuncia en Paraguay que fue desestimada porque la presentó un abogado que ya fue condenado por extorsión. La misma Justicia paraguaya acaba de decir que nadie, ni de la Argentina ni de Paraguay, le solicitó información sobre el estado impositivo de la empresa. Y el resto de las denuncias están basadas en el informe de Claudio Lozano , que dice cosas totalmente inverosímiles.

- ¿Cómo ven el panorama hoy después de la determinación judicial que revocó a los interventores?

- Estamos satisfechos con que la situación de la empresa haya vuelto al marco en el que debía estar, que es concurso de acreedores, con un un juez y tres síndicos. Se están cumpliendo todos los pasos procesales que corresponden. Ni siquiera venció la verificación de crédito, demorada por la cuarentena.

- ¿Cree que ese proceso seguirá sin problemas o cree que prosperará el Plan Perotti o incluso se volverá a la carga con la expropiación?

- Espero que siga todo dentro de la normalidad y la legalidad. Si viene una ley del Congreso que determina que somos de utilidad pública, habrá que ver cómo justifican que somos de utilidad pública cuando nuestra principal actividad es la molienda de granos y oleaginosas, hay otras ocho empresas en el país, por lo que se trata de un sector muy competitivo.

- Ustedes ya declararon que el Plan Perotti, hoy analizado por la Justicia, no les gusta. ¿Qué pasos están dando ustedes para la búsqueda de nuevos socios?

- Estamos manteniendo conversaciones con cuatro grupos, por lo que manejamos diversas alternativas, entre las que siempre estuvo la idea de YPF Agro. La propuesta tiene que salir desde el sector privado, no del Estado. La negociación con los grupos se había interrumpido tras el decreto presidencial pero ya retomamos. De hecho ayer tuve conversaciones con uno de ellos.

- ¿Se podrá seguir negociando con YPF Agro o en este contexto ya es difícil?

- Dependerá más de ellos que de nosotros. Es un socio con el que nos podríamos complementar muy bien.

- ¿Cambió la relación con algunos de los acreedores después de todo esto? Algunos se mostraron a favor de la expropiación

- Escuchamos que los bancos habrían visto con agrado la idea pero no sabemos si es real. Nosotros seguimos negociando con todos

- De los candidatos que había antes de que el Gobierno presentara esta propuesta, ¿desapareció alguno ahora?

- Hasta ahora no. Ninguno parece haberse asustado

- ¿Tuvieron contactos estos últimos días con el Gobierno?

- El contacto que tenemos es a través del ex interventor y ahora veedor Guillermo Delgado. Los directivos de Vicentin ya todos retomaron su lugar en el Directorio y los representantes del Gobierno se fueron el viernes pero hasta hoy no habían vuelto. Entiendo que esto último puede tener que ver con la cuarentena.

- ¿Entiende que hay algún tipo de animosidad en particular por parte del Gobierno contra la empresa?

- Me gustaría saberlo; realmente me gustaría pero lamentablemente no tengo una respuesta. No se cuál puede ser la motivación para llevar adelante todo esto.