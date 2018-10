Máximo Kirchner declaró y quiere ver testimonios de arrepentidos

Con un perfil mucho más bajo que las visitas de su madre, pero con la misma estrategia judicial, Máximo Kirchner fue a Comodoro Py ayer para pedir su sobreseimiento, calificar como un "show" la causa de los "Cuadernos K" y apuntar contra el juez del caso, Claudio Bonadio.

En un escrito, ya que al igual que Cristina Fernández de Kirchner se negó a responder preguntas, el diputado reprochó que la acusación en su contra busca "denostar" opositores y "tomar venganza" contra algunos de ellos.

"Resulta sorprendente que un expediente judicial, en tan pocos meses de trámite, reúna semejante cantidad de irregularidades, ilicitudes y actividades delictivas como las que se dan en el presente proceso", sostuvo en el escrito el hijo de la ex Presidenta, ya procesada como supuesta jefa de asociación ilícita en el caso. Ya fue indagado en otras dos causas penales: Los Sauces, también por Bonadio, y por Hotesur.

El líder de La Cámpora arribó a los tribunales federales de Retiro minutos antes de las 11, junto a los dirigentes Horacio Pietragalla, Eduardo "Wado" de Pedro y Andrés "Cuervo" Larroque; y se retiró 40 minutos después, tras dejar el escrito, según el acta de la declaración indagatoria a la que accedió Télam. No lo recibió Bonadio, quien a esa hora tomaba declaración indagatoria a Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, ex secretario privado del fallecido ex presidente Néstor Kirchner (ver aparte).

"Hacerme partícipe de una asociación ilícita integrada por decenas de personas, a muchas de las cuales no conozco, e incluso por familiares directos del presidente de la Nación, Mauricio Macri, y empresarios que le resultan afines, ingresa a un terreno tan ridículo que me exime de mayores comentarios", sostuvo Máximo Kirchner en el escrito que presentó.

Entre otras cosas, el diputado reclamó que se les entreguen los "registros técnicos" donde debieron quedar documentadas las declaraciones de los denominados "imputados colaboradores" del caso, según el artículo 6 de la ley del arrepentido. El acceso a esos testimonios también fueron solicitados, sin éxito, por la senadora de Unidad Ciudadana.

Al reclamar su sobreseimiento y negar los cargos, el legislador camporista aludió a que se lo imputó porque "el show debía continuar". "Estamos en presencia de una nueva imputación falsa, repito, construida con el solo propósito de denostar a dirigentes políticos opositores y, al propio tiempo, tomar venganza respecto de algunos de ellos, quienes han impulsado en contra de Bonadio su juicio político", agregó.

Al retrucar la acusación, remarcó que el ex secretario de Obras Públicas José López, quien lo nombró al declarar como arrepentido, "sólo hace referencia a la actividad política que habría cumplido al frente de la agrupación La Cámpora". "Ni siquiera existe una insinuación directa o tácita de que hubiera sido destinatario de dinero alguno de procedencia ilícita", aseveró.