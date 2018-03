Máximo Kirchner acusó a Macri y a Peña de estar detrás de los incidentes

El diputado nacional Máximo Kirchner acusó este mediodía al presidente Mauricio Macri y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, de "estar detrás" de los incidentes registrados en Santa Cruz durante una protesta en la que manifestantes reclamaban el pago de salarios.

"Quizás lo estén haciendo como botón de muestra para los demás gobernadores, para seguir teniendo mayoría legislativa y seguir profundizando el plan de ajuste", sostuvo el líder de La Cámpora.

El hijo mayor de la expresidenta Cristina Kirchner afirmó en declaraciones a Radio 10 que el Gobierno nacional tiene la intención de "asfixiar económicamente" a Santa Cruz y advirtió que "el Presidente es una persona que no tiene límites".

"No tienen palabra, no cumplen nada. Lo he conversado en varias oportunidades con el presidente de la C mara de Diputados, Emilio Monzó, pero se ve que el jefe de Gabinete es amo y señor en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos también", remarcó.