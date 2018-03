Máximo Kirchner: “Vayan y negocien mejor. No cedan ante la extorsión”

Después de una maratónica sesión en Diputados, que comenzó en el mediodía del martes, el diputado del FpV tomó la palabra y reclamó: "Vayan y negocien mejor, cuál es el apuro". Y agregó: "No vamos a poner nunca palos en la rueda pero no cedan a la extorión".

El diputado nacional por el FpV afirmó esta mañana que "la negativa de acompañar este proyecto" que habilita el acuerdo con los holdouts "no se trata de una postura como trataron de hacer ver, es un poco más profundo", e instó al oficialismo que "no ceda tanto a la extorsión".

Al exponer en la sesión especial que trata en Diputados el acuerdo con los fondos buitre, Kirchner evaluó que "es un error" la propuesta del Gobierno y consideró que ‘tenemos la libertad de hacerlo saber sin con eso implicar que le pusiéramos palos en la rueda‘.

"Vayan y negocien mejor, es el 7% (de los acreedores), que no haya tanto apuro y no cedan tanto a la extorsión", reclamó el hijo de la ex presidenta Cristina Fernández, quien estimó que "podemos negociar mejor todos juntos".

En un discurso conciliador, el legislador transmitió que "nunca, por lo menos de nosotros, va a haber palos en la rueda, queremos un país grande como quieren ustedes", y advirtió que "van a repetir nuestros errores" si avanzan con el acuerdo con los holdouts.