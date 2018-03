Máximo Kichner: “Es muy sano que los manifestantes interpelen a sus dirigentes”

El diputado nacional y referente de la Cámpora, Máximo Kirchner, consideró hoy “muy sano” que los manifestantes hayan pedido ayer a la cúpula de la CGT que precise la fecha de una huelga general porque, dijo, “a eso se fue” a la marcha.



“Lo que uno pudo ver y escuchar ayer, de manera clara, fue a cientos de miles de trabajadores exigirle la fecha de un paro”, sostuvo el hijo de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández.



Para el legislador “ayer se escuchó bien fuerte lo que empieza a sentir el pueblo trabajador” y distinguió que ello proviene “no sólo de parte de los trabajadores sindicalizados, sino también de gente suelta que estuvo en la marcha”.



“Yo no recuerdo una situación de este calibre y creo que es muy sano que quienes asisten a un acto interpelen a quienes tienen la oportunidad de estar arriba de una tarima o de conducir o decidir”, añadió.



El diputado, en declaraciones a Radio 10, se permitió aconsejar a los dirigentes de la CGT cómo reaccionar al señalar que “nadie debe enojarse por la interpelación sino que debe asumirla e interpretarla”.



También afirmó que a los kirchneristas el trío que conduce la CGT “nos puede caer mejor o peor” pero insistió que la voluntad política de su sector ha sido “fortalecer a un triunvirato para que pusiera fecha a un paro y a eso se fue (a la marcha)”.



“Si vos estás arriba de una tarima y tenés 250 mil trabajadores gritándote paro general y no lo llamás o dudás...es evidente que hay algo en el medio que no se entiende o no se comprende”, analizó.



Máximo especuló que ello pueda deberse al “miedo” e interpretó que “es evidente que puede haber temor en los dirigentes respecto a las consecuencias de asumir la representación de los trabajadores”.



Finalmente pareció ironizar al asegurar: “no dudo de la combatividad de (el triunviro cegetista Juan Carlos) Schmid” porque “yo lo vi pararle a Cristina por (el impuesto a las) ganancias y eso que las exigencias eran mucho menores”.