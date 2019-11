Máximo K recargado: jefe de bloque, perfil alto y lazos con gobernadores

En los primeros meses de macrismo, en un hotel porteño, Máximo Kirchner se juntó con gobernadores y diputados peronistas. La reunión no salió como esperaba el hijo de la ex Presidenta. A su pedido de enfrentar legislativamente las políticas de Cambiemos, los mandatarios, con responsabilidad de gestión, argumentaron que debían mantener una postura que luego fue bautizada de "dialoguista". El cruce más fuerte aquel día de 2016 se dio entre el líder camporista y el tucumano Juan Manzur, reciente ex ministro cristinista.

Terminando un 2019 en el que el peronismo recuperó la Casa Rosada, Máximo K recibió a Manzur en su despacho del Congreso, gracias a la mediación de Eduardo "Wado" De Pedro, misma función que replicó para la campaña albertista que le garantizaría el ministerio del Interior. Aun con diferencias que los definen, como la legislación del aborto, ambos quedaron conformes con la charla, según contó La Gaceta de Tucumán.

Pero no fue su única cumbre en los últimos días, cuando su jefatura del futuro bloque oficialista se volvió inevitable tras el rumor de mudanza de Agustín Rossi. El diputado también habló con el electo gobernador pampeano Sergio Ziliotto, el camionero Pablo Moyano y diputados que asumirán este año, como el entrerriano Marcelo Casaretto.

�� Pablo Moyano junto a los Diputados Nacionales, Máximo Kirchner y Walter Correa analizaron la situación del país, las terribles consecuencias que deja el gobierno de @mauriciomacri, además de aportar ideas para el futuro del país. @dipwaltercorrea @FrenteDeTodos @PabloHMoyano pic.twitter.com/DDi22uy4a4 — infocamioneros (@cgt_camioneros) November 26, 2019

Si bien el kirchnerismo no difundió fotografías, una diferencia que ya marca lo que será una nueva era, sí permitió que los invitados lo hicieran. Cerca del hijo de la próxima Vicepresidenta saben que, a partir de ahora, por su nuevo rol, deberá levantar un perfil que siempre mantuvo escondido en las sombras.

La versión Cristina Kirchner 2019, sellada en el bautismo frentista con su "es con todos", tuvo su germen en una negociación de Máximo K cuando parecía que había macrismo para rato. Cuentan que fue él, junto al titular del PJ Nacional José Luis Gioja, quienes convencieron al cordobés José Manuel De la Sota a reunirse con la ex Presidenta con la que nunca se entendió mientras ambos gobernaban.

Más tarde, otro milagro de Navidad ocurriría cuando Máximo K instó a la camporista pampeana María Luz "Luchy" Alonso a convencer a otro histórico disidente a sentarse con Cristina Kirchner: Carlos Verna.

A los asados del jefe de La Cámpora con intendentes bonaerenses terminó sumándose el amigado Sergio Massa. Independientemente de que en el Instituto Patria afirmen que Máximo K busca reformularse como jefe de bancada, cerca del líder renovador admiten que auspició el futuro éxodo de Rossi al Gabinete. "Se entiende más con Maxi (sí, así lo llaman ahora en Tigre) porque es más pragmático; Agustín es más ideológico", resumen lo que esperan sea el "comienzo de una gran amistad" como en Casablanca.

No se imaginaban una buena convivencia con el santafesino, que cuenta con años de experiencia al frente de una bancada. Algo de lo que Máximo K carece, si bien equilibra con su apellido. No sólo se trata de cerrar con un discurso los debates en el recinto, con una oratoria que viene desarrollando desde que rompió el silencio público en 2014 en una cumbre de La Cámpora en Argentinos Juniors.

Otro reconocido camporista, Andrés "Cuervo" Larroque, será una pieza clave en la nueva etapa. "De mucha operatividad junto a él, también está charlando hoy con muchos sectores", cuentan en el Patria.

Ambos, Massa y Máximo K, tienen hoy una tarea titánica: replicar lo realizado por Cristina Kirchner en el Senado porque no quería un esquema de poder legislativo como el de Cambiemos con su interbloque entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. O sea, pretenden unificar todas las tribus en la Cámara baja del próximo oficialismo bajo el comando del hijo de la próxima Vicepresidenta. Ese es hoy su primer examen.