Mauricio Macri, en campaña: “El Estado hoy llega a donde antes solo llegaba el puntero”

Mauricio Macri encabezó este miércoles en La Plata un encuentro por los 10 años del programa de Centros de Primera Infancia, donde destacó que sus políticas públicas no son "relato" ni "sarasa", sino "verdad".

"Lo que más importa en este mundo son los chicos. Son once años desde que fuimos a Uruguay a ver cómo funcionaban estos Centros de Primera Infancia impulsados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y me enamoré. Siento que es el logro más trascendente que he hecho como servidor público. No hay nada más importante que estos chicos puedan decidir en libertad. En estos espacios los chicos adquieren todas las herramientas para poder elegir", señaló en su discurso el Presidente.

Acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, Macri lanzó una sugestiva comparación con el gobierno kirchnerista, al destacar: "Lo hemos logrado y no es relato, no es sarasa; es verdad. Son 1634 espacios de primera infancia para 112.500 chicos en las 24 provincias de la Argentina".

También destacó otros logros para combatir "la pobreza y la desigualdad", como "el asfalto y el agua potable en las villas". "El Estado hoy llega adonde antes solo llegaba el puntero, que obligaba a hacer cosas que no correspondían", lanzó.

Y agregó, en tono de campaña: "Hay que seguir, claro que hay que seguir. Por eso los invito a seguir trabajando como estamos trabajando hasta hoy. Estamos cambiando la forma de hacer política en la Argentina".

Vidal, por su parte, dijo estar "orgullosa" de "haber sido parte del principio de esto y que siga creciendo". "Por esa política y por otras muy concretas es que hoy podemos decir con orgullo que tenemos la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia. Son casi 500 muertes menos desde 2015", destacó la gobernadora.

Los CPI fueron creados durante la gestión de Macri como jefe de Gobierno. El programa sirvió de base para la instrumentación del Plan Nacional, en 2016, que hoy cuenta con 1643 Espacios de Primera Infancia (EPI) y que brinda atención a más de 112.000 niños en todas las provincias del país.

Los Centros de Primera Infancia fueron creados durante la gestión de Macri como jefe de Gobierno como espacios destinados a la asistencia nutricional, prevención y promoción de la salud de niños de 45 días a cuatro años en situación de vulnerabilidad social.

Según destacó Presidencia en un comunicado, el programa "fue el que sirvió de base para la instrumentación del Plan Nacional puesto en marcha en 2016, que hoy cuenta con 1643 Espacios de Primera Infancia (EPI) y que brinda atención a más de 112.000 niños en todas las provincias del país".