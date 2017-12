Massa y el kirchnerismo rechazaron la acusación de Macri por la violencia

"Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien". La frase es de Salvador Dalí pero bien podría haberla dicho ayer el actual desempleado Sergio Massa, luego de expirar su mandato el pasado 10 de diciembre. En su conferencia de prensa, el presidente Mauricio Macri reprochó "que en 14 horas (de sesión) el kirchnerismo y el Frente Renovador no hicieron una sola autocrítica" frente a la violencia fuera del Congreso. De esta manera, englobó lo que antes estaba separado.

No sólo eso: el jefe de Estado apuntó contra el discurso (que aclaró ver en resumen, no en vivo) de una diputada massista. "Sé que los amigos de Cambiemos son tan proclives a La sonrisa de Mandela, decirles algo que también lo ha dicho Mandela. No solo sonreía: Un Gobierno que emplea la fuerza para imponer su dominio enseña a los oprimidos a usar la fuerza para defenderse", citó Graciela Camaño. Esa autobiografía, que se dice que es su libro favorito, suele regalarle Macri a sus amistades.

Buscando despegar la marca 1País luego del último fracaso electoral, Massa pudo celebrar que el Presidente volviera a ponerlo en la marquesina. Aún cuando lo peguen al kirchnerismo. Cuando la oposición forzó el levantamiento de la sesión de la semana pasada por la reforma previsional, una foto graficó esa unidad, la de Agustín Rossi, jefe de la bancada K, con Ignacio de Mendiguren, ambos festejando. Cerca del tigrense cuentan que llamó al Vasco para aconsejarle que no volviera a cometer semejante imprudencia. Hoy los renovadores, confiando que Cambiemos rompió el contrato con su electorado, auspician más una confluencia con el llamado peronismo dialoguista (fragmentado) que con la Unidad Ciudadana de Cristina Fernández de Kirchner.

"A mí me gustaría que los que cometieron resistencia a la autoridad, estrago doloso y daños al conjunto de la sociedad, que estén presos, porque además terminan quitándole legitimidad a aquellos que genuinamente fueron a manifestarse en contra de la ley", se despegó de la violencia Massa ayer en el canal América.

Desde el kirchnerismo también se despegaron de la batalla campal. "No somos nosotros, son ustedes. Violento es recortarle ingresos a jubilados, pensionados y niños", tuiteó Rossi. Sospechando que se viene una judicialización de la oposición parlamentaria, en el Instituto Patria contaron que presentaron Habeas Corpus preventivos. Más allá de eso, queda claro que en el massismo ya no creen más en la "ancha Avenida del medio". En la Casa Rosada también, al punto que los retiraron de la mesa de negociación para sentar a los gobernadores, con responsabilidades ejecutivas más proclives a sellar acuerdos legislativos. La oposición "responsable" (según la cosmovisión oficial) hoy es mínima, apenas le alcanzó para el quórum en Diputados. "Es muy difícil hacer oposición light cuando les sacan 100 mil palos a los jubilados", resumían en Tigre.