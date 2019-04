Massa y el FMI: críticas a Lagarde y promesa de renegociar el acuerdo

Luego de que la directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, considerase que cualquiera sea el candidato que gane las elecciones presidenciales de octubre “sería un desatino darle la espalda al trabajo realizado”, Sergio Massa salió al cruce de los dichos de la francesa.

El precandidato presidencial del Frente Renovador indicó que “Argentina es un país soberano y sobre nuestro camino opinamos los argentinos. El FMI solo le prestó plata a la Argentina, no la compró”.

Lagarde brindó hoy una conferencia de prensa en el marco de la Asamblea del FMI y el Banco Mundial, donde se reúnen los ministros de Economía de todo el planeta. Consultada sobre el mensaje que daría a los compatriotas en un año electoral, en un contexto económico difícil, señaló: "A la Argentina queremos darles dos buenas noticias porque empezamos a ver que el programa realmente funciona. Nuestra evaluación es que la economía está en un punto en el que comienza a mejorar”.

La titular del FMI apuntó también que “ahora que se ha hecho tanto esfuerzo, en un programa donde la protección social siempre fue una de las tres prioridades, sería un desatino de parte de cualquier candidato darle la espalda al trabajo que se viene realizando".

Durante una visita a una fábrica de helados en el partido bonaerense de Tres de Febrero Massa evaluó en relación a los dichos de Lagarde que “lo único que está repuntando es la deuda, la inflación, el cierre de Pymes, el desempleo y los tarifazos".

"Lo que no es una tontería es que cada día mil argentinos se queden sin trabajo. El sufrimiento de la gente no es una tontería. Los tarifazos no son una tontería. La inflación no es una tontería y la desocupación, tampoco”, añadió.

En esa línea, el líder del Frente Renovador consideró que “el programa económico no funciona porque el Gobierno eligió un mal camino, asociado al Fondo, y ese camino perjudica a los argentinos. Los argentinos somos soberanos y vamos a elegir un nuevo gobierno en octubre, construir una nueva mayoría y renegociar el acuerdo con el FMI”.