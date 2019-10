Massa viaja a los Estados Unidos: con quiénes se reunirá

Sergio Massa, candidato a diputado nacional del Frente de Todos, visitará los Estados Unidos. Buscará ampliar el apoyo de su espacio político y tender puentes para el eventual gobierno de Alberto Fernández, en el caso de que ratifique su victoria en las elecciones de octubre.

El viernes por la mañana será recibido en el Woodrow Wilson Center, un centro de estudios internacionales independiente ubicado en Washington D.C. Allí hablará acerca del futuro de la Argentina y de los desafíos que deberá afrontar el país. El sábado seguirá en la capital de Estados Unidos y compartirá un desayuno con estudiantes argentinos que viven allí.

Ese mismo día se trasladará hasta Nueva York. Allí será recibido por Susan Segal, presidenta del Council of the Americas, y almorzará con empresarios. Segal ha mantenido buena relación con el kirchnerismo y con la ex presidenta Cristina Kirchner.

Igualmente, desde el entorno de Massa aclaran que él no viaja como enviado del Frente de Todos, sino como “líder del Frente Renovador. Lo invitan para que comparta su visión”.

En estos encuentros, Massa buscará hacer hincapié en dos temas: confianza legislativa y crecimiento, de cara a los desafíos que tiene el país.

El lunes por la noche volverá desde Nueva York y aterrizará el martes en Buenos Aires para seguir con la campaña nacional.