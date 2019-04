Massa se lanzó reclamando una PASO dentro del PJ alternativo

Sergio Massa modelo 2019 volvió a la corbata, lejos del casual-style de su campaña de hace dos años atrás, cuando era candidato legislativo. Su look es una de las tantas diferencias que, en su discurso de lanzamiento, el líder renovador mostró con la administración de Cambiemos. Al final repartieron remeras con "#presidente" escrito encima de dos rayas celestes.

"Aprendí de mis errores, me dolieron las derrotas", admitió el tigrense al final de su monólogo, que se extendió por una hora reloj, en un pabellón de la Rural colmado de militancia renovadora. "Hoy siento que maduré, me siento con más condiciones que nunca para defender al país", añadió un formal Massa, en sintonía con los focus group que reclaman un dirigente con experiencia en los cuartos oscuros. También pidió perdón a su electorado: "Mí soberbia me llevó a creer que los votos eran un cheque en blanco".

A diferencia de estrategias pasadas del misterio, de esperar a último momento para revelar su candidatura, un apurado Massa salió al cruce del emergente veraniego que sorprendió a los socios de Alternativa Federal: Roberto Lavagna. "Hay que dejar que en la gente elija en las PASO el candidato", fue el tiro por elevación al ex ministro que le hizo saber a la cúpula de AF que quiere ser entronizado como postulante único. "Voy a estar donde me pongan los votos: si me toca liderar lo voy a hacer con humildad; si me toca ayudar, lo haré con la misma entrega", prometió Massa.

Uno de los que lo escuchó en vivo fue el diputado Marco Lavagna. Si bien Massa no lo nombró, su padre Roberto, que a fin de cuentas es asesor de su equipo, debe estar incluido entre los "otros que no pudieron venir" a los que aludió el tigrense desde el atril con el hashtag #HayAlternativa. Abrió la puerta, al sentenciar que "están todos invitados, sin exclusiones".

En la previa del acto, después de negar el Plan B de que sea candidato a gobernador, su diputada Mirta Tundis chicaneó: "¿Por qué no puede ser un Massa-Lavagna?".

Con un elíptico reproche al kirchnerismo del que formó parte antes de romper (sobre todo cuando habló de una "grieta funcional" a ambos lados), el blanco de su discurso fue el Presidente. "El problema no es la Argentina ni los argentinos, es Macri y el camino que eligió", apuntó, antes de calificarlo de "soberbio y caprichoso". "Empezó con promesas imposibles, como 'pobreza 0'; siguió con engaños, los 'brotes verdes'; y ahora con mentiras, como 'la inflación está bajando'", acusó.

Dejó otras frases: "Es un asco esta Argentina de los carpetazos, no puede haber un doble estándar para juzgar", "jugaron a la grieta política y la llenaron de pobres", "hay que plantearle al Fondo (Monetario) que la Argentina necesita tiempo para pagar", "entre el ajuste y la inflación , no hay familia que viva tranquila".