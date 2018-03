Massa reclamó al Gobierno que "deshaga" el acuerdo del Estado con el Correo

El diputado del Frente Renovador Sergio Massa reclamó hoy que el gobierno "vuelva para atrás" y "deshaga" el polémico acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino SA, que condena parte de una deuda que la empresa Socma de la familia Macri mantiene desde 2001.

"Es muy importante que el gobierno vuelva para atrás con este tema, que deshaga el acuerdo y en todo caso que sea a partir de una discusión pública y de una discusión con controles que este mecanismo se lleve adelante", planteó.

Massa sostuvo que "es un tema de enorme preocupación pero no solamente por el perjuicio que pueda o no significar al Estado el acuerdo con el grupo Macri sino por el impacto político y social de una forma de gobernar que genera dudas en materia ética". El diputado señaló en diálogo con radio Mitre que "no se trata solamente de una cuestión de discusión de números sino una cosa mucho más profunda" que "es que la Argentina exigió un cambio que imponía gobernar de manera transparente".

"Se trata de mucho dinero y cuando a un jubilado le dice que no hay plata para mejorarle la jubilación, que después el Estado le perdone miles de millones a una empresa que además es del papá del presidente suena, cuanto menos, incómodo", reflexionó.

En ese marco, Massa afirmó que con el gobierno de Macri además de "la desilusión que se dio en materia económica porque la plata cada vez alcanza menos, se le suma una desilusión en mate ética porque se usa el Estado para favorecer a la empresa de la familia".

El legislador alegó que "en este momento me parece que es un mensaje grave el de condonarle deudas a una empresa de la familia Macri cuando a la gente la plata no le alcanza" la plata.

Consultado sobre si la oposición debe aceptar la invitación del ministro de Comunicaciones Oscar Aguad para dar detalles de este acuerdo, Massa opinó que ese funcionario "y todas las partes involucradas deben ir a la comisión de Telecomunicaciones (en el Congreso) que es la que debe tratar este tema" dado que "es muy importante que cada uno de los que participó explique el porqué de esta situación".

"Y en paralelo creo que sería un gesto muy importante de autoridad, de reconocimiento del error, y de sentido común por parte del presidente, el volver atrás este acuerdo", insistió el diputado ya que "hay colisión de intereses por una cuestión de mezcla entre lo público y lo familiar".