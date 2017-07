Massa promete "ponerle freno al ajuste" y presenta libro con Lavagna

Un plan, un programa, propuestas. El precandidato a senador Sergio Massa repite el esquema de campaña, en parte, de la presidencial del 2015. En aquel momento quedó en la tercera posición pero insiste ahora con la vía del medio, entre el macrismo gobernante y la oposición K. Ayer, otra vez en San Martín, aseguró que el frente 1País es "una oposición seria" que "va a ponerle freno al ajuste y a la economía para pocos que promueve" el presidente Mauricio Macri.

Su carta fuerte, además, vuelve a ser el ex ministro de Economía Roberto Lavagna con quien estará hoy en Mar del Plata para presentar un libro que firmaron en coautoría: "Argentina presente con futuro". Junto al jefe de su equipo económico y su socia y compañera de ‘fórmula’ Margarita Stolbizer, hablarán hoy en La Feliz. Los acompañarán economistas diputados, como Marco Lavagna, y economistas precandidatos, como Matías Tombolini.

En el libro, sintentizan las propuestas económicas del espacio 1País sobre las que discuten en un seminario de dirigentes (José Ignacio de Mendiguren, Roberto Mionis, Jorge Sarghini) y empresarios organizado por esa fuerza política que arrancó ayer y terminará hoy.

"El desafío de la Argentina es no caer en la trampa de tener que elegir entre una economía para poquitos y que ajusta como lo es la que plantea el Gobierno de Macri, o una economía con el Estado tonto como la de Cristina y Kicillof. Sino que sepan que hay una economía enfocada en el desarrollo y en la producción, que junto a Margarita, Roberto Lavagna y un gran equipo económico estamos planteando con nuestra propuesta para el presente y el futuro de la Argentina", sostuvo Massa tras reunirse con vecinos en el Club Social y Deportivo El Fortín en Villa Ballester y luego de visitar la Pyme textil Lupolino de trenzado y bobinado de hilo en la localidad de Villa Lynch.

En El Fortín, Massa, junto al diputado provincial Rubén Eslaiman, conversó con los vecinos acerca de sus inquietudes y presentó la iniciativa de 1País que busca bajar los precios de alimentos, medicamentos y tarifas de servicios públicos eliminando el IVA.

"Es clave que la sociedad argentina pueda construir un camino alternativo en el que pongamos en el centro al jubilado y al trabajador, que permita recomponer el poder de compra bajando los precios de los productos de la canasta básica con la Ley de rebaja del IVA, eliminando el IVA en los servicios públicos y en los medicamentos", señaló al respecto. "Venimos empobreciéndonos porque no crecemos hace 6 años", remarcó en un tiro por elevación al kirchnerismo.