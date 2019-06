"Massa ha sido alguien porque se enfrentó a Cristina, si pierde eso, también pierde el futuro"

En una entrevista con El Cronista, Miguel Pichetto, jefe de senadores del PJ, dice estar confiado en que Sergio Massa respetará el compromiso asumido con el espacio que ambos integran, Alternativa Federal, y no acordará con el kirchnerismo, pese a que reconoce la fragilidad en la que quedó sumida esa fuerza, tras la salida de Roberto Lavagna y la indefinición del tigrense, que parece hoy sucumbir ante el llamado de uno de los polos de la grieta.

"La verdadera grieta es la división entre lo que es la mirada democrática y la mirada autoritaria. Si tengo que elegir, voy a estar del lado democrático, no tengo ninguna duda, si esto se polariza totalmente. Estoy en las construcciones democráticas, no en las construcciones autoritarias o modelos neochavistas", sostuvo el senador.

¿Está diciendo entonces que en un ballotage Macri-Fernández no apoyaría a Unidad Ciudadana?

No dije eso, no sé lo que voy a hacer. Esperamos estar nosotros en el ballotage. Tampoco tengo por qué expresar mi voto, que es secreto. Puede también optarse por lo otro y definir claramente, de cara a la sociedad, a qué partido en el ballotage uno va a votar. Lo hacen los americanos.

¿Cómo está Alternativa Federal hoy, tras el quiebre con Lavagna y las dudas de Massa?

Está en un stand by, donde la decisión está más en Lavagna. Me hubiera gustado una foto con Schiaretti, Massa, Urtubey, Lifschitz, Lavagna y quien habla, todos juntos en la terraza de la Casa de Córdoba, expresando una voluntad común, habiendo definido un método democrático y decidiendo participar en las primarias, con un programa político y económico, que lo tenemos, con eje en el crecimiento. Perdimos eso en un laberinto de contradicciones y dudas. Me quedo tranquilo con mi consciencia porque hice todo lo que pude.

¿Diría que el espacio de la tercera vía es el más golpeado con el anuncio de la fórmula F-F? Porque el Gobierno dice "no cambió nada" y hoy el dólar quieto le trajo algo de alivio.

El dólar está quieto por efecto de la operación del BCRA que recuperaron en el último acuerdo con el Fondo. Si el Banco no hubiera operado en la intervención del mercado cambiario, y en la venta de dólares, el dólar se seguiría yendo para arriba.

¿No cree que ayudó un "efecto moderación" con Fernández candidato y CFK en segundo plano?

Que Alberto Fernández es un hombre de perfil moderado, no lo pongo en duda. Pero yo lo defino como un movimiento táctico. Es cierto que va dirigido al centro, porque la ex presidenta, al evaluar los resultados de Río Negro y Neuquén, se dio cuenta de que la izquierda dura, toda la pavada del piqueterismo en Neuquén, ese esquema con Parrilli conducción, no gana elecciones. Y dijo: "Vamos hacia el centro, porque las elecciones se ganan por el centro". Movió una pieza, pero es un movimiento táctico. Sigue siendo la centralidad política, el poder de la fórmula y es la que tiene los votos.

¿Se imagina que, en caso de llegar al poder, Fernández sería sólo un ejecutor de las decisiones de CFK?

No quiero menospreciar a Alberto. En la Argentina el poder presidencial es muy fuerte, pero también es cierto que las experiencias cuando el poder está anulado y la estructura formal está en el Gobierno, suele haber problemas graves en el ejercicio del poder. Si les toca ganar, espero que esto no ocurra.

Si ella hubiera dado un paso al costado, ¿sería posible la unidad del peronismo?

Creo que se podría haber resuelto un acercamiento de todos los sectores y una gran interna. Pero sigue siendo la figura central y los que la rodean, los mismos que estuvieron los últimos cuatro años en el poder al lado de ella, sectores de la izquierda. Zannini que está en la puerta de al lado del Patria, Grabois, ahora, que suena como el nuevo revolucionario.

Pero aparece un Nielsen como referente económico...

Es el equipo de Alberto. Tengo un gran respeto por Guillermo. Pero su método (el de CFK) no ha cambiado: es el dedo. También hay una gran resignación de los dirigentes del peronismo, casi una sumisión. Soy de los que cree que en un partido hay que tener disciplina y poder, pero en un esquema donde se está en la lucha por ese poder y el partido está en el llano, el debate tiene que ser un poco más democrático y horizontal.

¿Dónde quedan los gobernadores en este esquema?

Saludan a la bandera y les interesa ganar en sus provincias.

¿Les conviene que siga Macri a ellos o que vuelva CFK?

Con ella tenían mucho menos recursos fiscales. Pero cada uno elige el camino. El Senado ha sido la herramienta de la negociación, y es lo que les permitió a las provincias recuperar capacidad recaudatoria, ingresos públicos, cosas que antes no tenían. Hoy el Gobierno se queja amargamente de que las provincias están en mejor situación que el Estado nacional.

¿La definición de los gobernadores, además de la de Massa, determina si Alternativa es viable o no?

Hay como 14 provincias que terminan su ciclo electoral en junio. Van a estar con mayor autonomía y evaluarán lo que más les conviene. Si la fórmula FF se consolida de manera potente, estarán con ellos; si se consolida Alternativa, jugarán los dos espacios y las dos boletas.

Massa dijo que AF existe si están los gobernadores adentro y espera definición...

Es una espera estéril. Él tiene que definir por sí. Él ha construido un capital político, con aciertos, con errores, pero ha sido alguien porque se enfrentó en su momento a la ex Presidenta, construyó una opción distinta, expresó una voluntad política de ser. Y si ahora la pierde, estaría perdiendo el futuro también. No creo que haga eso. Lo veo decido a competir en Alternativa.

El kirchnerismo le tira flores a Massa para atraerlo.

Le tiraron flores y un carro fúnebre, porque no le dieron nada. Le dijeron: "Kicillof gobernador". La política hay que medirla por los hechos, no por las palabras.

¿Va a ser candidato por Alternativa Federal?

Voy a participar en la interna, porque hay que darle volumen. Para mí, la verdadera grieta es la división entre lo que es la mirada democrática y la autoritaria. Si tengo que elegir, voy a estar del lado democrático, si esto se polariza totalmente. Estoy en las construcciones democráticas, no en las autoritarias o modelos neochavistas.

¿Teme que Argentina vaya hacia Venezuela con CFK?

Tengo temor a la emocionalidad de alguna posiciones, al aislamiento. No hay lugar en el mundo para países que hacen cualquier cosa. No creo que seamos Venezuela, porque por características culturales somos diferentes, pero si defaulteamos y hacemos un discursito en la plaza diciendo "no le vamos a pagar a nadie…" La centralidad del poder sigue estando en ella. No sé si se va a poder camuflar, sin subestimar la figura del Alberto, a quien siempre respeté. Si le toca gobernar, que tenga éxito.