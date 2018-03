Massa dice que se aseguró un cambio en la ley y dará quórum para el pacto con los buitres

El diputado nacional del Frente Renovador, Sergio Massa, anticipó esta tarde que, tras lograr un cambio que reclamaban en la "Ley de la normalización de la deuda pública y recuperación del crédito”, que deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano para habilitar el acuerdo con los fondos buitre, dará quórum y votará a favor.

“Mañana vamos a votar la derogación de la Ley de Pago Soberano y la Ley Cerrojo‘, dijo Massa y advirtió que la decisión de su bloque se tomó a partir de que la bancada oficialista se avino a modificar el artículo 2 de la norma para que el pago a los holdouts quede sujeto a que la Cámara de Apelaciones confirme el fallo de Griesa que levanta los embargos contra el país.

En una conferencia de prensa dada en el salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, Massa confirmó que el oficialismo aceptó incluir una modificación ‘en el artículo 2‘ que hace referencia a la autorización del Congreso para negociar con los bonistas, pero advirtió que sin stay firme “no se paga a los holdouts y los acuerdos no son válidos”.



‘Nosotros lo que tenemos que tener en claro es que mañana no votemos una ley y después se caigan los acuerdos y dejamos a los buitres con más derechos”, argumentó el diputado, quien reclamó medidas para evitar que no se respete lo convenido en la negociación.



En cuanto a lo sostenido por el presidente Mauricio Macri, quien alertó que sin acuerdo habría hiperinflación, Massa respondió que ‘la Argentina tiene este tema que es urgente para volver a los mercados, pero también tiene otras urgencias como la inflación, la inseguridad y el Impuesto a la Ganancias”.



“Entendemos la urgencia del gobierno pero le pedimos al gobierno que entienda las urgencias de la gente”, reclamó el legislador.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, destacó a Massa como “la figura más importante de la oposición‘ al tiempo que garantizó que ‘seguiremos en buen diálogo con el Frente Renovador”.



“La importancia del Frente Renovador es porque está conducido por la figura más importante de la oposición”, aseveró el diputado macrista tras la reunión de labor parlamentario en la que se definió los últimos detalles para la sesión especial convocada para mañana a las 12.



Si bien no dieron precisiones sobre las modificaciones, Monzó indicó que uno de esos cambios es para que ‘haya garantías de que el fallo (de la justicia de Nueva York) esté firme”.



Ante una consulta, el titular de la Cámara baja aseguró que “casi todas las modificaciones‘ realizadas al proyecto enviado por el Ejecutivo son ‘para reforzar lo escrito‘ y garantizó que ‘nada cambia el espíritu de la ley”.

Finalmente, Monzó dijo que el oficialismo ‘está dispuesto‘ a incluir una cifra que límite el endeudamiento del gobierno.

Más temprano, el oficialismo se había terminado de asegurar el quórum con el concurso del Bloque Justicialistas, que lideran Diego Bossio y el gobernador Juan Manuel Urtubey, que se escindieron de la bancada de diputados del Frente para la Victoria (FPV). Ese espacio político también dijo que obtuvo una modificación para sentarse en la banca y votar a favor. Tras un encuentro con dirigentes del PRO, Bossio dijo que su bloque pidió que se modifique el artículo quinto del proyecto para que si cambian las condiciones del acuerdo el Ejecutivo tenga que consultar al Congreso antes de tomar una decisión.

Las idas y vueltas de las últimas horas con el quórum estuvieron determinadas por el hecho de que la Corte de Apelaciones de Nueva York suspendió el viernes pasado el levantamiento del embargo contra el país que había dictado el juez Thomas Griesa (que funcionaría automáticamente a partir del pago acordado a los holdouts), lo que deja latente el riesgo para la Argentina de seguir atrapada, aún pagando a los bonistas que acordaron.