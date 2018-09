Massa, de campaña con industriales y discurso anti retenciones

Aunque aún falta un largo trecho para las elecciones de 2019 el líder del Frente Renovador Sergio Massa se mueve tanto por el interior del país como por la Provincia de Buenos Aires, manteniendo reuniones con empresarios pymes y dirigentes políticos.

Tras un viaje relámpago a Córdoba donde participó de las exequias del ex gobernador y ex compañero de alianza José Manuel De la Sota, quien falleció el pasado sábado en un accidente de tránsito, el ex diputado mantuvo un encuentro con las autoridades de la Unión Industrial bonaerense donde pareció justificar la falta de inversiones de los hombres de negocios.

"El sistema de impuestos desalienta, porque la presión impositiva es muy alta. Y al Gobierno lo que se le ocurre es que, a aquellos que traen los dólares para que paguemos la deuda, le aumenta más los impuestos, con un nuevo derecho aduanero, en lugar de castigar a los que la tienen afuera, timbearon o evadieron", afirmó durante el almuerzo que compartieron.

Massa estuvo acompañado de los referentes económicos de su bloque en la Cámara de Diputados: el ex presidente de la UIA José Ignacio de Mendiguren y el economista Marco Lavagna. Estuvieron también presentes los diputados provinciales Rubén Eslaiman, Ramiro Gutiérrez y Jorge D’Onofrio.

“La tasa de interés en la Argentina desalienta la posibilidad de inversión. Sin seguro de tasa hoy nadie va a tomar un crédito para producir, para ponerse en marcha o volver a crecer”, agregó ante los gestos de afirmación de los industriales bonaerenses.

Durante el encuentro, Massa también destacó el proyecto de Emergencia Fiscal PyME que presentó su bloque en la Cámara de Diputados. La medida busca frenar por 180 días embargos de cuentas bancarias y juicios de AFIP, ARBA y agencias municipales a Pymes, comerciantes, profesionales, monotributistas y emprendedores.