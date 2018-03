Massa criticó el aumento de tarifas: “Entraron a un quirófano con un serrucho”

El titular del Frente Renovador y ex candidato a presidente Sergio Massa criticó hoy los aumentos que anunció ayer el Gobierno al considerar que “entraron a un quirófano con un serrucho”.

“Entraron a un quirófano con un serrucho, con una motosierra en vez que con un bisturí”, apuntó.

En diálogo con Radio Mitre, reconoció que el país “tenía un régimen tarifario atrasado y un sistema de subsidios cruzado pero lo que no se podría hacer era pretender resolverlo en un solo período”.

Consideró que el Ejecutivo podría haber resuelto el atraso de precios “con un esquema de renegociación o rediscusión de los contratos”.

“No podes aumentar la luz y que se siga cortando. No podes aumentar el gas y que el 30% de la gente no tenga gas de red. Siento que la agenda la ocupan los empresarios y la gente queda afuera. Acá importa el poder de compra de la gente”, señaló.

Dijo que su partido propone un pacto para dar “90 días de estabilidad de empleo, una mejora extraordinaria de jubilaciones y del sistema de asignaciones familiares, sumado al impuesto a la Ganancias”.

“La macro queremos que marche bien pero no puede ir desatada de la micro”, remarcó.

Consideró que el nombramiento de Julio de Vido como presidente de la comisión de energía en Diputados “como persona” no le gusta “pero son las reglas”.