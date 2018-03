Massa criticó al Gobierno por la inflación y la quita de retenciones mineras

El diputado nacional del Frente Renovador Sergio Massa dijo hoy que "no se puede mirar atónito el problema de la inflación y no hacer nada", mientras que consideró que el Gobierno "no puede bajarle las retenciones a la minería y no bajar el impuesto a las ganancias".

Massa evaluó que "diciembre, enero y febrero vienen siendo meses con un alto nivel de inflación y con pérdida del poder adquisitivo". Por eso, consideró que se tienen que "tomar medidas para frenar la suba de precios porque le está pegando a la gente en el bolsillo de manera violenta y muchas más cuando hacés proyección de marzo".

En diálogo con radio La Red, Massa reconoció que hay "una inflación por arrastre, una devaluación que pegó en los precios y el cambio de gobierno generó una enorme especulación de los empresarios", pero advirtió que "lo que no se puede es mirar atónito y no hacer nada".

En cuanto a la interna en el Partido Justicialista, el diputado aseguró que se trata de "la discusión de un apéndice del Frente para la Victoria".

