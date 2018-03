Massa acordó una agenda legislativa con el espacio de Mario Das Neves

El diputado nacional Sergio Massa acordó un agenda legislativa conjunta con el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, ministros del gabinete provincial y nueve legisladores, al visitar la ciudad de Rawson.

A dos días de acompañar al presidente Mauricio Macri a Jujuy, el líder del Frente Renovador viajó al sur para aceitar los contactos de su espacio opositor y se mostró con el mandatario de Chubut. "Tenemos una mirada común de cara al futuro y vamos a trabajar de manera coordinada haciendo gala al diálogo y a la búsqueda del consenso en esta nueva etapa de la política argentina", sostuvo el diputado al referirse a la reunión que mantuvo con los dirigentes provinciales.

Massa buscó acercar posiciones con Das Neves, luego de varios cortocircuitos el año pasado, cuando el chubutense pasó de ser aliado a presentarse en los comicios con una boleta corta. En diálogo con la prensa, el ex intendente de Tigre explicó que, durante el encuentro, "aprovechamos para trabajar y coordinar juntos acciones legislativas, tenemos el objetivo de avanzar este año en el fondo anticíclico para superar la crisis que vive el sector petrolero, trabajar en la eliminación del impuesto a las ganancias, que lamentablemente hoy le quita mucho del salario a los trabajadores, no sólo de la Patagonia, sino de todo el país".

Además, señaló un comunicado de la oficina de prensa del tigrense, se comprometieron a trabajar "de manera coordinada" en temas como "el 82 por ciento móvil, o la posibilidad de que quienes tienen un plan social no paguen el IVA en los alimentos, lo cual les mejora en un 20 por ciento el ingreso". Por su parte, Das Neves, agradeció la presencia del jefe del Frente Renovador con quien, dijo, "hace tiempo que venimos trabajando de manera conjunta, y ante esta nueva realidad de un Congreso que se está conformando, lo importante es priorizar una agenda".