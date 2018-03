Massa a la salida del Congreso: "Ahora tenemos que discutir Ganancias"

Una vez terminado el extenso debate que llevó más de 20 horas y que le dio al oficialismo la media sanción que necesitaba en Diputados para concretar el pago a los holdouts (ahora pasa al Senado), el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, reclamó: "Ahora tenemos que discutir Ganancias" y medidas "que beneficien al trabajador".

"Aspiramos a que con la misma urgencia, tengamos la posibilidad e discutir el impuesto a las Ganancias y medidas contra la inflación", reclamó.

El diputado del Frente Renovador, Sergio Massa, sostuvo que tras la aprobación en la Cámara de Diputados del acuerdo con los fondos buitre,"aspiramos a que el Gobierno acceda a las urgencias que nosotros planteamos, como el impuesto a las Ganancias".

"El Gobierno tiene un instrumento, ahora tiene que animarse a debatir temas fundamentales", agregó.

El titular del Frente Renovador reclamó que "la gente no puede ir al supermercado y ver que la plata no le alcanza, mientras nosotros discutimos darle miles de millones a los fondos buitre".



Por último, advirtió que "esta ley no es la varita mágica que resolverá todos los problemas".