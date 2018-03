Massa: “Soy adversario del Gobierno, no su enemigo”

Después de acompañar al presidente Mauricio Macri en su gira al Foro Económico Mundial en Davos y de ser mencionado por el mismo Macri como un posible futuro jefe del PJ, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, buscó tomar algo de distancia del Gobierno. “¿Macrista? No, estoy absolutamente equilibrado, en el lugar que me pusieron mis votantes. Soy adversario del Gobierno, pero no su enemigo”.

En una entrevista con el diario Clarín, Massa dijo que la invitación de Macri para acompañarlo en Davos “fue una decisión muy inteligente del Presidente de mostrarle al mundo que oficialismo y oposición” pueden mostrarse mostrarnos” y que, además, “la Argentina necesita gestos generosos de todos en esta etapa para reinsertarse en el mundo y abrir mercados”.

De todos modos, y pese a su positivo balance de la gira de Davos y a valorar “la apertura” que, dice, viene mostrando el Gobierno, el diputado y ex candidato a presidente aseguró que si bien va a apoyar “lo bueno” que haga Macri, va a señalar los errores “con la misma firmeza”.

Ante el pedido de que eligiera “tres aciertos”, mencionó “que pusieran en marcha al campo, la seguridad con la que salieron del cepo” y la convocatoria a los que habían enfrentado a Macri en las elecciones; y, como desaciertos, “el decreto para designar a los jueces en la Corte, el perro sentado en el sillón de Rivadavia” y “lo que están haciendo con Fútbol para Todos”.

Massa aseguró que no había hablado con el presidente sobre si él debía ser o no el jefe del Peronismo. Pero también resaltó que su espacio es el Frente Renovador: “Somos plurales, con peronistas como (el cordobés José Manuel) De de la Sota, del que aprendí que hay que ser republicano e institucional, o como Lavagna, que me enseñó que tenemos que actuar como hombres de Estado. Pero también tenemos desarrollistas, radicales e independientes”.

“Yo soy peronista, pero creo en un peronismo moderno, democrático y que trabaje sobre la idea de la buena gestión y de la defensa de los más humildes. Los que quieren que al Gobierno le vaya mal es porque no se animan a subir la vara en la competencia. Yo sí me animo”, agregó y casi desafió a los kirchneristas: “Hay que dejar gobernar y hacer. Entiendo que algunos tienen una mirada chiquita de ver cómo le complican la vida al otro. Yo tengo otra mirada. Los que creen que se construye sobre el daño no se dan cuenta de que en realidad están perjudicando a la gente”.