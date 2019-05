Massa, Scioli y la Iglesia le mandaron sus cartas a Macri

No fue un encuentro en el marco del llamado de consenso epistolar de Mauricio Macri. Según cuentan cerca de Daniel Scioli, la semana pasada se cruzó con Rogelio Frigerio y se prometieron "tomar un café". El ex gobernador y presidenciable ingresó ayer a la Casa Rosada, lo que no pudo hacer el 10 de diciembre de 2015, para cumplir lo acordado: de paso, el diputado le entregó su propia carta en respuesta al mail presidencial con los ya famosos 10 puntos.

Scioli replicó cada uno de ellos a lo largo de seis páginas, cuatro más que la misiva que le envió Macri, copia que distribuyó la administración de Cambiemos entre opositores, gobernadores, sindicalistas, entre otros, para llevar "tranquilidad a los mercados". Pero no fue el único ex contrincante electoral que escribió su propia carta: también firmó la suya Sergio Massa. Ambos coincidieron en reclamarle al Gobierno un dialogo "genuino", además de una convocatoria formal a una reunión que, entienden, cita que no fue fijada en las palabras presidenciales del lunes.

Por lo menos hasta ahora, más allá de la chicana de su hijo, Cristina Fernández de Kirchner continúa sin responder. Reaparecerá esta noche, en la presentación de su "Sinceramente" en la Feria del Libro, si bien se espera que no utilice ese escenario para referirse a la convocatoria.

También la Iglesia, que recibió su propia misiva, contestó ayer formalmente. Con el inevitable visto bueno del papa Francisco, las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) le solicitaron al Gobierno un diálogo "con agenda abierta", luego de recordar su rol durante la crisis desatada a fines de 2001. "Debe haber ante todo un encuentro de todos los actores políticos y sociales, para escuchar detenidamente las prioridades de cada uno", le aconsejaron a la Rosada.

"Espero que su convocatoria tenga la genuina intención de buscar soluciones e implementar medidas urgentes para darle verdadero alivio a quienes hoy sufren los embates de la crisis económica, lejos de cualquier consideración político electoral", sostiene Scioli en su carta.

Sigue el ex gobernador: "Es mi sana intención ayudar para encontrar salida a esta muy compleja coyuntura por la que atraviesa nuestro país. Espero que tengamos humildad y grandeza, y sin mezquindades reconocer errores". Y reclama que "la política económica argentina sea definida por los argentinos y no por los organismos multilaterales de crédito".

Acabo de enviar mi respuesta a Macri.

Un acuerdo serio debe darse en el marco de un cambio en la política económica, entre todos los sectores, sin exclusiones ni reuniones bilaterales y debatiendo los problemas urgentes del país.#HayAlternativa������#DefenderLaArgentina pic.twitter.com/UTVsPxGsP0 — Sergio Massa (@SergioMassa) May 8, 2019

Igual de duro es Massa. "Hoy usted cumple 1245 días como Presidente y la realidad pone en evidencia que ha elegido un mal camino y que sus decisiones y políticas no resolvieron los problemas de los argentinos", le achaca el socio de Alternativa Federal. Enseguida, le reclama una "autocrítica".

"El mercado necesita señales, pero los argentinos necesitan respuestas de manera inmediata", sostiene el ex diputado. Y, al igual que otros, le endilga que en el llamado no hay precisiones de ninguna reunión, ni cómo será el formato del dialogo: "Me hubiera gustado, Señor Presidente, un claro llamado - a los dirigentes más representativos - a dialogar y debatir seriamente".

Massa le vuelve a reclamar al mandatario que la amplíe la convocatoria, como terminó haciendo al enviarle una carta a Cristina Kirchner, ya que "sólo será posible con una agenda de reuniones clara —con fechas y plazos— en la que participen todos los dirigentes políticos, sin exclusiones, y los líderes sociales, económicos y sindicales".