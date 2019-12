Massa: "Mañana va a haber Ley"

"Mañana vamos a sesionar, no vamos a dejarnos atormentar por declaraciones pseudovalientes en la prensa. Aspiramos a que aquéllos que no piensan como nosotros se sienten en en el recinto y debatan", afirmó el presidente de la cámara de diputados Sergio Massa.

El legislador además le pidió a la oposición que no bloquee la jura de los diputados que debían hacerlo en reemplazo por los legisladores que debieron asumir puestos en el ejecutivo. "Es muy raro que un gobierno que se fue y que deja un 40% de pobreza, estos niveles de desocupación y 60 % de inflación. No asuma sus errores, no sea respetuoso como oposición y busquen trampas reglamentarias para no dejar asumir a diputados que fueron elegidos por el voto popular", declaró.

"Mañana va a haber ley, no tengo ninguna duda que la democracia argentina va a tener madurez", aseguró Massa.

"No tendo duda que el presidente va a tener las herramientas para que el presidente Alberto Fernández va a tener las herramientas que necesita para resolver los problemas de los jubilados, las pymes, del comercio y los serios problemas de deuda que dejó el Gobierno de Macri",