Massa: “Las medidas no sirven para nada si no se cambia la dirección política”

El precandidato a presidente por Alternativa Federal Sergio Massa fue uno de los dirigentes de la oposición que criticó la efectividad de las medidas anunciadas ayer por el gobierno para atenuar el impacto de la escalada de inflación durante los primeros tres meses del año.

En particular, se refirió a la situación que atraviesan los adultos mayores y al relanzamiento de los créditos Anses. Al respecto, aseguró que estas medidas son un pequeño parche, “pero lo que hay que cambiar es toda la política económica y en diciembre tenemos la oportunidad de hacerlo”.

Así lo expresó durante una visita al Hogar de Ancianos María del Rosario, en el partido bonaerense de Pilar, junto a la diputada nacional y referente en política previsional Mirta Tundis y el diputado provincial Jorge D´Onofrio.

En ese contexto, el líder del Frente Renovador se refirió a la renovación y ampliación de los Créditos ANSES anunciado por el Gobierno como parte del paquete de medidas.

“Un crédito no es la solución. Algunos pagan $7.000 de tarifas y alquilan, mientras no hay cobertura de medicamentos ni de salud. La plata no alcanza y los jubilados no quieren endeudarse más”, indicó.

Y añadió: “Las medidas que anunciaron llegan tarde. Son pequeños parches que no servirán de nada si no se cambia toda la política económica y la dirección política de este país. El gran alivio será cuando, con el voto, podamos cambiar este Gobierno".

En ese sentido, Massa destacó la importancia de recuperar el poder de compra de los jubilados, ya que evaluó que son quienes más perdieron por la inflación.

Propuso “distribuir el 60 % de lo que gana el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, avanzar con un esquema de eliminación de impuestos en medicamentos y en servicios de salud, que le bajará el costo un 30%”.

“Son cuestiones que no tienen impacto fiscal grande, pero tiene que ver con la sensibilidad hacia los jubilados, que no están en la especulación financiera, trabajaron toda su vida y quieren vivir dignamente", finalizó Massa.