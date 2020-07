Más testeos para frenar el virus, la clave que miran los infectólogos en la nueva cuarentena

Ayer comenzó una nueva etapa de cuarentena en el área metropolitana de Buenos Aires, con mayores controles y restricciones respecto a la semana pasada. Ante el aumento de la circulación del coronavirus el gobierno nacional tomó la decisión para evitar un aumento demasiado acelerado de los casos, lo que podría poner en jaque al sistema de salud.

Pero esta decisión, como sucede desde que comenzó la pandemia, la hizo con apoyo del comité de expertos, compuesto por médicos infectólogos. En diálogo con El Cronista, Eduardo López y Carlota Russ, dos de los integrantes del comité, explican qué se buscó con la actual cuarentena y cuáles son las perspectivas.

Sobre los objetivos del actual confinamiento, Russ confiesa que “nos gustaría que bajen los casos, pero no sé si lo vamos a lograr. Se busca que no aumenten para que no se sature el sistema de salud y no crezcan los muertos”. Igualmente, anticipa que las medidas actuales tendrán impacto dentro de dos semanas.

A la hora de tomar la decisión los criterios fueron los que se utilizan desde el inicio de la pandemia. Pero revela que “no nos preocupó tanto el aumento del número de casos, sí la ocupación de camas de terapia”. Pero, hacia el futuro, si se controlan los casos eso impactará en una liberación del sistema de salud. “La idea es disminuir el número de pacientes con posibilidad de contagiar. Con eso caen las muertes. Ese es el fundamento más importante”, agrega.

López, por su parte, coincide en que se busca “amesetar” el número de casos, y que antes de esta etapa existía un riesgo “de que se dupliquen los casos cada cuatro días”, lo que llevaría a desbordar el sistema de salud. Igualmente, anticipa que los actuales esfuerzos se verán reflejados en poco tiempo. “En los primeros cinco días habrá un arrastre de lo anterior. Pero a partir del sábado podremos ver cómo impacta esta cuarentena”.

Dentro de la Argentina, los focos de mayor contagio son el AMBA y el Chaco. Pero dentro del AMBA la situación parece diferenciarse: en los últimos días creció de forma más acelerada el contagio en el conurbano que en la capital. Sobre este tema, López considera que gracias al aumento de testeos “se empieza a ver la verdad: a medida que aumenta el testeo en el conurbano aparecen los casos. Habla a las claras de que el conurbano necesita más testeos”.

Sobre el camino recorrido, López observa que “fuimos lentos con los testeos, hasta lo reconoce el ministro de Salud. Se empezó tarde con el testeo masivo. Las prioridades fueron armar el equipo de salud y las camas de terapia. Pero ahora hay que aumentar la cantidad de testeos”.

El plan Detectar, para López, es “el más apto”, aunque también reconoce las dificultades de tocar la puerta de cada domicilio, hisopar a los contactos estrechos y realizar un seguimiento. “Es una tarea dura pero es la de mayor eficacia, porque se rompen los focos. En CABA se está haciendo. En el conurbano es más complejo, no sé cuál es la magnitud del plan”.

Russ también pondera al plan detectar y cree que es clave “aumentar la cantidad de testeos en todos los lugares, sobre todo en el AMBA”. Igualmente, ante el reforzamiento de la cuarentena asegura que tienen en cuenta el agotamiento y las necesidades de las personas, y que es una decisión “muy fina y muy complicada”. En este sentido, analiza que la cuarentena precoz fue exitosa “para que no crezcan los casos y no se sature el sistema”, aunque reconoce que la cuestión económica “no fue de la mano. Es terrible, no sabemos cómo controlarlo. Nos gustaría hacer las dos cosas, pero no es fácil de equilibrar, pasó en todo el mundo”.

Incluso contrasta la situación con lugares mejor preparados, “como el norte de Italia, que tiene un sistema sanitario buenísimo, pero no se hicieron bien las cosas y se sobrepasó. Acá el costo que tuvimos que pagar fue la cuarentena larga”.

Para dar una mejor respuesta ante el coronavirus es fundamental observar las experiencias del exterior. En este sentido, Russ asegura que analizan las de todos lados, aunque las comparaciones no son fáciles. “Los barrios populares de América Latina no están en otras regiones. Es muy difícil el control y el aislamiento”.

Igualmente, cree que la comparación con Uruguay es poco precisa. Desde sectores que están en contra la cuarentena elevan el caso, pero las condiciones son muy diferentes, ya que no tienen una aglomeración de personas como es el AMBA. “Uruguay hizo las cosas muy bien. Pero es comparable a Córdoba o Santa Fe, donde también se pudo controlar la situación”, ejemplifica Russ.

Freno a los runners

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires había flexibilizado las salidas recreativas nocturnas, lo que se popularizó con la figura de los runners. Sin embargo, se volvió para atrás con ese tema en la actual etapa. Ambos infectólogos coinciden en que no se trató de una recomendación de ellos sino que fue un tema eminentemente político. “Fue una decisión política, algo gestual. Es un tema menor, pero si me preguntaban a mí lo hubiera mantenido. Respetando distancias, no como el primer día que fue un desastre”, sostiene López.

Russ coincide en que “no hay evidencia de que los runners sean un peligro epidemiológico. Hubo una mirada sociológica y política que consideró que esto podía ser un mal y que no era conveniente que sucediera. Por suerte no pasó lo mismo con los chicos. Los pediatras luchamos mucho por las salidas de los chicos”.

Por otro lado, aseguran que ante una posible complicación en el AMBA se analiza la posibilidad de disponer de camas en otras regiones del país. “Se pueden buscar zonas de cercanía. Como Chivilcoy o Chascomús, que tienen hospitales provinciales y tienen terapia”, asegura López. En este punto cree que es difícil que se trasladen pacientes de terapia por la logística que implica, pero “se pueden establecer criterios para los pacientes de preterapia. Ahí es menos complejo”.

Perspectivas

Finalmente, los especialistas trazan perspectivas sobre el futuro de la situación. Aseguran que existen estudios muy avanzados sobre posibles vacunas y mejores tratamientos. “El plasma está muy avanzado”, asegura López. Y agrega que los países que tuvieron malas experiencias, como España o Italia, muestran que “algún grado de inmunidad deja el virus. No se sabe cuánto tiempo. Pero soy optimista”.

Russ cree que en esos países están siendo algo laxos para generar un retorno del turismo. Pero que “en Alemania hay un brote y cierran todo. Como sucede acá con las provincias, en Jujuy pasó eso”. Igualmente, también es optimista y cree que “la vacuna tiene muchas chances de salir. Hay estudios avanzados como para que exista antes de fin de año, aunque no sé si estará disponible tan rápido”. En este sentido, agrega que si bien el virus llegó para quedarse, “no tendríamos que estar tanto tiempo con el aislamiento, aunque sí con los cuidados que aprendimos”.