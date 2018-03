Más provincias reducirían Ingresos Brutos para créditos hipotecarios

El viernes, el presidente Mauricio Macri caminó los metros que separan a la Casa Rosada con la sede central del Banco Nación para oficializar las líneas de créditos hipotecarios a 30 años.



Junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, Macri realizó la presentación de la línea de créditos indexadas por inflación que hoy ofrecen los bancos Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires.



El anuncio se completaría en los próximos días cuando los Ejecutivos porteño y bonaerense envíen a sus respectivas Legislaturas una norma para reducir 8% a 1,5% la carga de Ingresos Brutos para los créditos hipotecarios, lo que repercutiría en una baja de entre 10% y 15% en el valor de la cuota del crédito.



En esa línea, los ministros de economía de otras provincias trabajan contra reloj para poder presentarle a sus gobernadores un proyecto de ley para sumarse y reducir Ingresos Brutos para los créditos hipotecarios.



Aunque la posibilidad de que las entidades financieras de otras provincias se sumen a otorgar estas líneas es un poco más compleja, la intención de muchos gobernadores es la de motorizar normas similares para reducir el tributo a las líneas hipotecarias.



Por lo menos tres provincias confiaron a El Cronista que ya están estudiando la forma de implementarlo, pensando no sólo en lo que tienen para ofrecer sino en las posibilidades y fondos, que pueda colocar la entidad que comanda Javier González Fraga. "Si las provincias no cambian el peso del tributo se van a quedar afuera de los fondos que vuelque el Nación porque va a salir más caro tomarlo en , por ejemplo, Mendoza que en Buenos Aires", explicó un asesor de una de las provincias. "Además, van a ver que el Gobierno a través del fondeo que pueda hacer en el banco Nación va a terminar volcando fondos sólo para la Ciudad y Buenos Aires, que es donde vas a tener el beneficio", agregó.



Una de las más avanzadas en ver cómo implementaría esta reducción de Ingresos Brutos es la provincia de Córdoba.



"Estamos evaluando reducir el impuesto de Ingresos Brutos para los créditos hipotecarios", confirmó el ministro de Hacienda mediterráneo, Osvaldo Giordano. "Estamos viendo cómo la vamos a hacer pero tenemos la intención de hacerlo", agregó el hombre que viene bregando para que se modificar ese gravamen.

tra provincia que se encuentra en la misma situación es Santa Fe. El socialismo estudia la forma de aplicar un baja en ese impuesto provincial para los créditos con la mirada puesta en lo que suceda en los distritos que hoy gobierna Cambiemos.



La tercera es Río Negro. El distrito a cargo Alberto Weretilneck avanza en la misma línea y espera "poder mandar un proyecto en el corto plazo".



Las provincias se van sumando después a la rebaja de impuestos porque, afirman, "no fuimos invitados a las conversaciones" en las que se discutió ese beneficio.



En el Gobierno aseguran que "no se invitó a ningún distrito porque el plan se discutió en la mesa de diálogo de la construcción", en la que sólo participan privados, sindicatos y la administración central. "Fue un gesto de Larreta y Vidal para que el resto los sigan, ellos sólo dieron el puntapié inicial", explicaron desde el Ejecutivo.