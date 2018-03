Más polémica: intendente se sumó al 'ploteo' y puso su nombre en ambulancias

El intendente de José C. Paz. Mario Ishii, defendió hoy la decisión de poner su nombre en las ambulancias del municipio, al destacar que la compra de estos vehículos se hizo bajo su gestión y cuando él administra, pone su firma.



“Estamos entregando bolsones de comida todos los días porque la gente se caga de hambre y cuestionan esto”, reprochó el jefe comunal tras la decisión de plotear las ambulancias del sistema de SAME provincial con la leyenda “Municipalidad de José C. Paz, intendencia de Mario Ishii”.



El intendente sostuvo que la compra de estas camionetas se hizo “todo con plata propia” durante su gestión, por lo que enfatizó: “Cuando yo administro, pongo mi nombre”.



El intendente detalló que el municipio ha “comprado alrededor de 35 móviles y todos los vehículos dicen” su nombre, y remarcó “mañana vendrá otro intendente y pondrá su nombre”.



En declaraciones al canal de noticias TN, cuestionó que “SAME no vino a inventar las ambulancias, puso las 6 y 7 ambulancias que trajo ahora y nada más”, por lo que se planteó “por qué” tiene “que poner sólo SAME” en las unidades.



“La plata es la recaudación de los vecinos, pero el intendente soy yo, yo soy el que está administrando”, sostuvo el dirigente peronista, quien afirmó que esto “no es en un solo municipio, siempre fue así”.



Ante los cuestionamientos, reprochó que “se fijan en estas cosas” y “no le mandan medicamentos a jubilados y a pacientes oncológicos y a 900 discapacitados que no reciben remedios hace un año y medio”.



“Nosotros hicimos siete hospitales nuevos y también le pusimos nuestro nombre porque se hizo durante nuestra gestión. Esto se hizo todo con dinero del municipio de José C. Paz y está bien que así sea”, señaló.



La polémica por los vehículos ploteados comenzó cuando se viralizaron fotos de patrulleros de La Matanza con el nombre de la intendenta Verónica Magario.