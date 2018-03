Más plazo para renovar Certificado PyME: qué es y qué piensan industriales

Cuando faltan 24 horas para que el Gobierno se encuentre con la Unión Industrial Argentina (UIA) luego del cruce entre funcionarios y referentes de la central fabril, hoy el Ministerio de Producción, como anticipó El Cronista, extendió en un mes la vigencia del Certificado PyME para “simplificar el trámite y facilitar el acceso a los beneficios del Régimen de Fomento a las Inversiones de la Ley PyME”.

Según informó la cartera que conduce Francisco Cabrera, a partir de la de la Resolución 74/2018, el certificado tendrá vigencia hasta el último día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal de la empresa y debe ser renovado durante ese mes mediante la recategorización. Antes vencía el último día pero del tercer mes.

Según Producción, esta herramienta le permite a las micro, pequeñas y medianas empresas “acreditar su condición ante distintas entidades a fin de solicitar beneficios o adherir a programas que permitan aumentar su productividad y mejorar su competitividad”.

Conscientes de la sensibilidad del momento, fuentes que siguen de cerca la dinámica de la UIA fueron escuetos y cautos sobre el impacto de la medida y su relación temporal con el conclave de mañana. “Cualquier medida en favor de las Pymes siempre es bienvenida”, dijeron a El Cronista.

Por su parte, desde el sector más específico de las pymes agrupadas ahora en IPA, las miradas sobre el anuncio estuvieron más en la línea de la “critica constructiva”. Entre risas por el relax del domingo, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, se atajó con un “nosotros no lloramos, invertimos”, en alusión a la frase de la discordia, de cosecha de Francisco Cabrera, cuando dijo que los empresarios argentinos debían tener una agenda positiva y dejar de llorar.

“Nadie puede decir que el sector pymes en la Argentina no invierte. Tenemos muchas empresas que están invirtiendo en tecnología y equipos de ultima generación pero no logran ser competitivas, por el peso de las tarifas, el costo del financiamiento y la industria del juicio, donde observamos que el Gobierno ha adoptado medidas pero que aún no redundan en que las inversiones se traduzcan en mejoras de competitividad y rentabilidad”, dijo.

En relación a la medida concreta del mayor plazo para certificar pyme, Rosato la saludó pero aclaró que “nuestra expectativa va más allá, necesitamos que sea automático. La Afip tiene todos los instrumentos, con base en nuestra facturación, para que la certificación sea automática, sin esos tramites engorrosos que llevan a que muchas pymes queden afuera”.

En igual sentido se pronunció Nicolas Santos, quien recordó que el planteo de la automatización ya se lo habían hecho al secretario Pyme, Mariano Mayer, ya que “existen muchas pymes que no lo hicieron, que se encuentran con problemas”, aunque advirtió que es cierto que “una extensión da un poco más de respiro, pero necesitamos que sea automático”. Sobre la reunión de mañana, Santos se mostró esceptico sobre que pudieran salir cuestiones concretas. “Es más para limar asperezas, pero si es cierto que a nosotros nos hubiera gustado alguna representación pyme más fuerte, más allá de que la UIA pueda llevar el reclamo pyme también, hubiésemos deseado una presencia más especifica”.

“Tengo una pyme exportadora, por eso me dolió lo que se dijo, porque lo ultimo que me pueden decir es que me gusta cazar en el zoológico porque realmente no tengo mercado interno y vivo de la exportación y sé lo que es; no es fácil exportar más allá de que se han tomado medidas, no digo que no, como la quita de retenciones, los reintegros tanto de iva como de expo están siendo liberados más rápido que el Gobierno anterior, pero el costo local es importante, el atraso cambiario es importante y es lindo decir hay que exportar más pero nosotros sabemos lo que es; y con un uso de la capacidad instalada del 60% las inversiones son difíciles”.

Para Marcos Meloni, vice de IPA, las medidas para pyme son siempre saludables, pero “es como que te regalen una remera small para que la puedas usar recién cuando adelgaces desde los 120 kilos. Para aprovechar esas medidas uno tiene que tener condiciones”. Meloni, respecto del encuentro de mañana, señaló que “aunque nos sentimos representados por Miguel Acevedo, tememos que la palabra pyme aparezca muy poco en el encuentro con Peña y Cabrera”.



La certificación pyme, consecuencias



El Ministero de Producción informó que el certificado que puso a disposición la Secretaría de Emprendedores y PyMEs, con las nuevas modificaciones “estará disponible en el transcurso de este mes. Las empresas deben estar registradas en el Registro PyME y acceder a la web del Ministerio de Producción para poder descargarlo”.

Las empresas que realicen inversiones productivas seguirán manteniendo su condición PyME al momento de solicitar los beneficios del Régimen de Fomento, que les permite descontar hasta el 10% de sus inversiones del Impuesto a las Ganancias, informó Producción.



¿Cuáles son los beneficios que obtienen las PyMEs con la certificación?

Alivio fiscal

Eliminación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

Compensación del Impuesto a Créditos y Débitos bancarios como pago a cuenta de Ganancias. 100% para micro y pequeñas empresas, y 50% para medianas tramo 1 industriales.

Diferimiento del pago del IVA a 90 días para micro y pequeñas empresas.

Fomento a inversiones

Cómputo como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias de hasta el 10% de las inversiones productivas realizadas desde el 1/07/2016 al 31/12/2018.

Devolución de IVA de las inversiones que aún tengan a favor a través de un Bono de crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales y aduaneros.

Más crédito

Además, a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), se lanzó la línea Primer Crédito PyME a una tasa variable con tope máximo del 20% y con un plazo de hasta 7 años, para montos entre $500 mil y $5 millones.