Más de la mitad del Senado y un tercio de los Diputados viajaron al exterior en 2017

Pese a las elecciones, con inevitables recorridas por el país, fue un 2017 para sumar varias millas en el exterior para el Congreso. De los 257 diputados, 91 de ellos realizaron viajes oficiales fuera de la Argentina. Recibieron un total de u$s 172.304 en viáticos. Y de 72 senadores, 39 pasaron algunos días en distintos eventos con u$s 85.250 y 54.050 euros para gastar, o el equivalente -cotizando cada euro a 1,22 dólar-, a u$s 65.941.

Estos datos surgen de las planillas oficiales que informan ambas Cámaras en sus respectivas páginas webs, bajo el apartado de "transparencia", en balances que detallan los viajes internacionales que realizaron sus legisladores el año pasado.

En el Senado, lo que era el hoy escindido Bloque PJ-Frente para la Victoria, tras el recambio de diciembre, lleva la delantera en cantidad de pasajes al exterior con 45. La UCR lo sigue con 15 y tercero, el PRO con 9.

En cambio, en la Cámara baja, el oficialismo fue por lejos el más viajero: mientras que legisladores kirchneristas realizaron 25 viajes, los del PRO hicieron 55 y del radicalismo 42.

Con siete viajes, el senador chubutense Juan Mario Pais (Justicialista) fue quien acumuló más horas de vuelo. La mayoría de las veces aterrizó en Panamá, por "actividades del Parlamento Latinoamericano y Caribeño". Le otorgaron 1650 euros y u$s 6050 en viáticos.

Lo iguala su coterráneo Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos) pasó por Chile, Colombia y México, entre otros. Pero con mucho menos dinero para gastar: 1250 euros y u$s 400.

El ex vicepresidente Julio Cobos, titular de la comisión de Relaciones Exteriores, dejó el país en seis oportunidades, con 3.600 euros y u$s 4000 en el bolsillo, incluida la República de Azerbaiyán (para el quinto Foro Global de Bakú). En cantidad lo igualan Federico Pinedo (PRO) el peronista salteño Rodolfo Urtubey y la neuquina Carmen Crexell (MPN). Los senadores aterrizaron, entre otros países, en Bangladesh, Inglaterra, Rusia, Japón y Suiza,

Del otro lado de Pasos Perdidos, hay cuatro diputadas con seis actividades en el exterior. La radical mendocina Patricia Giménez encabeza el ranking por cantidad de viáticos, con u$s 6192. En segundo puesto figura la macrista porteña Cornelia Schmidt-Liermann (u$s 5859); tercera, la radical Karina Banfi (u$s 5539); y finalmente, Ana Carolina Gaillard (FpV-PJ), con u$s 4172. Con cinco vuelos, Graciela Cousinet (Libres del sur) es otra de las que más acumuló millas. Y con cuatro trayectos cada uno; Héctor Olivares (UCR); Margarita Stolbizer (GEN); y los macristas Carlos Roma, Juan Carlos Villalonga, Silvia Lospennato y Emilio Monzó, titular de la Cámara.

Entre los destinos de los diputados aparecen Emiratos Árabes, China, España, Alemania y los Estados Unidos. La única que consignó un viaje sin asistencia a un evento oficial fue la diputada Lucila De Ponti (FpV-PJ). En julio voló a Irlanda para "notificar a la empresa Twitter sobre las acciones legales iniciadas contra la misma", por la difusión de unas fotos privadas. No le dieron viáticos.