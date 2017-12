Más crisis en la CGT: el “Barba Gutiérrez” renunció al consejo directivo

El referente de la UOM y secretario de Interior de la CGT, Francisco ‘El Barba‘ Gutiérrez, renunció hoy al Consejo Directivo de la central obrera, al alegar que no comparte “la estrategia” que desarrolla la conducción, a la que reclamó una “postura más firme y contundente en defensa de los trabajadores”.



“El Barba Gutiérrez, en representación de la UOM, presentó su renuncia a la Secretaría Interior de la CGT por no compartir estrategia. Considerando que la CGT debe ser más firme y contundente en defensa de los trabajadores y el modelo productivo industrial”, informó la cuenta de Twitter de la Secretaría de Interior de la central.



El dirigente metalúrgico adoptó la medida luego de participar este martes por la mañana de una reunión de Consejo Directivo en la que la conducción cegetista analizó el paro general que concluyó al mediodía y allí habría mantenido una discusión con los integrantes del triunvirato, indicaron voceros de la CGT.



“El Barba Gutiérrez solicitó a la CGT que se convoquen los Cuerpos Orgánicos, a las Secretarías Generales, al Comité Central Confederal y al Plenario de Regionales para establecer una nueva estrategia y una nueva conducción de la CGT con un programa y plan y que esté dispuesta a luchar por los trabajadores”, indicó la Secretaría General de la central que hasta este martes manejaba el exintendente de

Quilmes y dirigente cercano al kirchnerismo.



Esta postura que exhibió Gutiérrez derivó en una fuerte discusión con los dirigentes del triunvirato, en especial con Héctor Daer, en momentos en que la conducción de la central también es cuestionada por sectores que, a diferencia del dirigente de la UOM, piden dejar de lado los paros y no llevar a la CGT a un enfrentamiento con el Gobierno.



Entre estos últimos se encuentran el gremio de la UTA y los independientes Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y el referente de los gordos Armando Cavalieri (Comercio), quienes no se plegaron al paro de la CGT.

Asimismo, aún no quedaba claro si quien se retira del Consejo Directivo de la CGT es Gutiérrez o bien el sindicato de la UOM. Debe tenerse en cuenta que en la dirección de la central obrera los cargos de las secretarías pertenecen a los sindicatos y no a las personas, por lo tanto el gremio de los metalúrgicos debería, si la renuncia del Barba es particular, reemplazarlo con otro dirigente. Fuentes gremiales analizaron ante El Cronista que el contexto más general de posicionamientos políticos dentro del sindicato hace pensar que la UOM no seguiría los pasos del dirigente quilmeño. Esto a la luz de que Gutiérrez ostenta un perfil más cercano al kirchnerismo mientras que Antonio Caló, presente en el coloquio de IDEA con un discurso proactivo con las empresas y el Gobierno y firmante de un pacto en Tierra del Fuego muy celebrado por el oficialismo nacional, se encuentra notoriamente en otra posición. El sindicato, sin embargo, vive ciertos cimbronazos por abajo, del cual la renuncia de Gutiérrez podría ser considerada apenas la punta del Iceberg. Por ejemplo, plantas completas e importantes de la metalurgia argentina, como la de Aluar en Puerto Madryn, ayer pararon y se movilizaron en su ciudad contra la reforma previsional. En la Plaza del Congreso mismo muchas columnas de regionales de la UOM, en particular del Conurbano, como la seccional de La Matanza, hicieron flamear sus banderas y hasta participaron de las refriegas con la policía mientras se debatía la ley que luego fue aprobada en la mañana del día siguiente.