Más conciliadora, Bevaqcua dijo estar “defraudada” pero aún con ganas de “reconstruir las estadísticas”

Con una actitud visiblemente más moderada que en su anterior salida del Indec, Graciela Bevacqua aseguró esta noche que se produjeron una serie de "malentendidos" con Jorge Todesca, el director del organismo, que terminaron derivando en la decisión del funcionario de que ella dejara su cargo.

"Me quedé pensando si no hubo una suerte de mala comunicación que se podría haber abierto con un mejor detalle de cuáles eran las justificaciones de estos 8 meses de retraso en el IPC", reflexionó esta noche Bevacqua en una entrevista que le hicieron en el canal TN.

La ex funcionaria nacional aseguró que se "quería quedar", y cuando le consultaron si volvería a su puesto indicó que estaba dispuesta a "escuchar y a seguir defendiendo las estadísticas públicas".

En relación a las diferencias que tuvo con Todesca, Bevacqua contó que, además de los "malentendidos" con el director del organismo, otra de las razones que erosionó la relación fue que no le permitían hablar directamente con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.

"Me pidió Todesca que no tuviera comunicación directa con el ministro de Hacienda, eso creo que complicó la situación", explicó la ex funcionaria.

Consultada sobre cómo se sentía con haber sido apartada por segunda vez del mismo cargo, la técnica respondió: "Me siento defraudada".

"Entiendo que el desplazamiento tiene que ver con los tiempos políticos no coincidieron con los avances del nuevo IPC", dijo.