Más blanqueo a operadores de mercado

Por la Resolución 4007-E, la AFIP hizo algunas modificaciones a la ley de blanqueo, entre las que se destacan que se incluyen en la moratoria los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación cuyo hecho imponible hubiera sido perfeccionado hasta el día 31 de mayo de 2016, inclusive, y las liquidaciones comprendidas en el procedimiento para las infracciones, así como las multas por infracciones cometidas hasta esa fecha.

Además, podrán acogerse los garantes que por el incumplimiento del tomador se encuentren en discusión administrativa o judicial, indicó MR Consultores.

Se establecen las condiciones que deberán existir para que se pueda aplicar el beneficio de condonación de multas y demás sanciones.

Los beneficios del blanqueo también alcanzan a los delitos e infracciones aduaneras de naturaleza tributaria siempre que:

n El declarante no se encuentre excluido por delitos de lavado de dinero, entre otros.

n Las mercaderías a exteriorizar hayan permanecido ocultas o no hubieren sido declaradas al servicio aduanero, con anterioridad a la adhesión al blanqueo.

n Las mercaderías no se encuentren afectadas a una prohibición que imposibilite el ingreso al patrimonio del sujeto que quiere blanquear.