Marx: “Dicen que la tormenta es mundial, pero Argentina además tiene problemas locales”

El exsecretario de Finanzas y economista Daniel Marx sostuvo que si bien “unos dicen que esta tormenta es del mundo, pero Argentina se muestra mucho más castigada que casi todos los países, entonces hay cuestiones locales”.

“Argentina está siendo castigada, porque tenemos no solo la presión sobre el dolar, sino que han caído mucho el precio de las acciones , los bonos de argentina también. Y esto está generando un momento de tensión y de incertidumbre, porque esto significa que hay menos ingreso de capitales, dificultades tanto para el financiamiento del sector público como privado para adelante, entonces los planes de inversión se revisan”, detalló hoy Marx en diálogo con radio la Red.

En ese contexto, explicó que “mucho tiene que ver con la vulnerabilidad que teníamos, pero desde el punto de vista de las políticas que hubo y su entendimiento, generaron confusiones que hicieron que la gente se refugie en términos financieros y trate de buscar cosas más claras que las que pueden ser cosas de argentina”.

Según planteó Marx, “no es suficiente la ayuda que el país recibe del FMI o la recategorización a ‘país emergente’, porque existen más cuestiones fundamentales propias que lo acompañan”.

Al finalizar, el exsecretario de Finanzas habló sobre la actual crisis de confianza y dijo que “el Gobierno debería recuperar la confianza de a poco mostrando un rumbo y siendo coherente. Lo que hemos leído últimamente son algunas reacciones a cosas que no funcionaban y otras cosas que no terminan de entenderse, y no apareció la claridad requerida para donde decir hacia donde va el barco y de esta manera creemos que todos podemos ganar”.